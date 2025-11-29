Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, 1. İznik Konsili'nin 1700'üncü yılı nedeniyle İznik'te düzenlenen ayine katıldıktan sonra İstanbul'a döndü. Papa'nın cumartesi sabahındaki ilk durağı Sultanahmet Camisi olurken, ardından Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek Hristiyan cemaat temsilcileriyle bir araya geldi.

MHP'DEN İZNİK'TEKİ AYİNE SERT TEPKİ

Papa'nın Türkiye ziyareti siyasi gündeme de yansıdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ziyareti sert sözlerle eleştirdi.

X hesabından bir paylaşım yapan Yalçın, "Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihî, hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir" dedi.

Yalçın, "Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN, KURULUŞ ORHAN'IN SENARİSTİNE TELEFON

Öte yandan Semih Yalçın, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin; ATV'de yayınlanan "Kuruluş Orhan" dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı aradığını da duyurdu.

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur" ifadelerini kullandı.