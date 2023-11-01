Pakistan'ın zorla gönderdiği Afgan mülteciler sınır kapılarına yığıldı

Pakistan'da hükümetin ülkeyi terk etmeleri için verdiği sürenin dolmasıyla birlikte çoğunluğu Afgan binlerce mülteci sınıra akın etti. Afganistan-Pakistan sınırında çekilen görüntülerde aralarında kadın, yaşlı ve çocukların da olduğu Afgan mülteciler geçiş noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Yiyecek, barınma, tuvalet sıkıntısı yaşayan mültecilerin açıkta yattığı görülürken, Pakistan hükümeti, Afgan mültecilere ait barakaları da yıkmaya başladı.

Pakistan'daki yasa dışı Afgan mülteciler, hükümetin kendilerine verilen sürenin dolmasıyla birlikte sınır kapılarına akın etti. İşlemler nedeniyle uzun kuyrukların olduğu sınır kapılarında mülteciler yiyecek, barınma ve tuvalet sıkıntısı yaşıyor. Pakistan hükümeti ise Afgan mültecilerin yaptığı barakaları yıkmaya başladı.

AFGAN MÜLTECİLER SINIR KAPILARINA AKIN ETTİ

Yaklaşık 1.7 milyon yasa dışı göçmenin ülkeden ayrılmasını isteyen Pakistan hükümetinin verdiği süre doldu. Taliban'dan kaçıp Pakistan'a sığınan çoğunluğu Afgan binlerce mülteci sınır kapılarına akın etti. Pakistan- Afganistan sınırındaki bekleme noktalarında uzayan sınır dışı işlemleri nedeniyle göçmenler zor zamanlar geçiriyor.

DIŞARIDA YATMAK ZORUNDA KALIYORLAR

Dramatik görüntülerin çekildiği kuzeybatı Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Torkham Sınır Kapısı'nda göçmenler yiyecek, barınma ve tuvalet sıkıntısı yaşıyor. Açıkta ve kamyonların üstünde yatmak zorunda kalan kadın, çocuk, yaşlı binlerce göçmen içler acısı halde Pakistan'ı terk etmeyi bekliyor.

"NEREYE GERİ DÖNECEĞİM?"

Azeemullah Mohmand isimli mülteci, hayatlarının tamamen yerle bir edildiğini, Afganistan'da yeniden düzeni nasıl kuracağını bilemediğini söyledi. Mohmand, "On yıldan fazla bir süre Pakistan'da yaşadım. Üç çocuğum ve geniş bir ailem var; bunlar, hükümetin bize gerekli belgeleri sağlama sözünü yerine getirmemesi nedeniyle geri itiliyor. Param yok, çatım yok. Nereye geri döneceğim?" dedi.

"BIRAKIN ARTIK GİDELİM"

Tahliye ve sınır dışı edilme sürecinde Pakistan hükümetinin eksik kalması mültecileri kızdırdı. Bir mülteci, "Zaten bizi kovuyorlar, öyleyse neden bizi kuyrukta bekletiyorlar ve daha da aşağılıyorlar? Bırakın artık gidelim" ifadelerini kullandı.

BM'DEN PAKİSTAN HÜKÜMETİNE "VAZGEÇİN" ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler (BM), Pakistanlı yetkilileri insan hakları felaketinden kaçınmak için sınır dışı etme işlemlerini durdurmaya çağırdı. Pakistan'da ise son yıllarda büyük bir ekonomik kriz yaşanıyor.

GÖÇMENLERİN İNŞA ETTİĞİ EVLER YIKILDI

İslamabad'da Afgan düzensiz göçmenler tarafından inşa edilen kerpiç evler, yetkililerin kararıyla dozerlerle yıkıldı. Basında, yasa dışı yerleşimlerin dağıtılmasını kararlaştıran yönetimin bu yolla düzensiz göçmenleri ülkelerine dönmeye zorladığı belirtiliyor.