Haberler

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar: Mekke Savunma Paktı savunma komitesi gelecek hafta toplanacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pakistan Dışişleri Bakanı Dar: Mekke Savunma Paktı savunma komitesi gelecek hafta toplanacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na en az altı ülkenin daha katılmak istediğini açıkladı. Dar, anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını bildirdi.

(ANKARA) - Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na en az altı ülkenin daha katılmak istediğini açıkladı. Dar, anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin gelecek hafta Riyad'da toplanacağını bildirdi.

İslamabad'da düzenlediği basın toplantısında konuşan Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anlaşma kapsamında oluşturulan Stratejik Siyasi Savunma Komitesi'nin her ülkeden dışişleri ve savunma bakanları ile genelkurmay başkanlarından oluştuğunu belirten Dar, komitenin tamamının katılacağı toplantının Riyad'da yapılması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını söyledi. Dar, toplantının "gelecek hafta" gerçekleştirileceğini belirtti.

Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırılarının sürdüğü bir dönemde konuşan Dar,  üç ülkenin genelkurmay başkanlarının 25 Eylül'de Riyad'da özel bir toplantı gerçekleştirdiğini, dışişleri bakanlarının ise 24 Eylül'de New York'ta bir araya geldiğini aktardı.

Dar, geçen hafta New York'ta İranlı yetkililerle yaptığı görüşmelerde Tahran yönetiminin Husilerle siyasi temas kurulmasını önerdiğini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Husi-Suudi Arabistan çatışmasının sona ermesini istediğini aktaran Dar, İran tarafını üçlü savunma anlaşması konusunda bilgilendirdiğini ifade etti. Dar, anlaşma kapsamında alınacak herhangi bir kararın üç ülke tarafından ortaklaşa verileceğini vurguladı.

"ALT I DAN FAZLA ÜLKE KAT I LMAK İ ST İ YOR"

Paktın genişletilip genişletilmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine Dar, "En az altıdan fazla ülke, savunma niteliğindeki Mekke Paktı'na katılmak istiyor" dedi ancak ülkelerin isimlerini vermedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, taraflardan birine yönelik saldırının tüm taraflara yapılmış sayılmasını öngörüyor.

Kaynak: ANKA
Bu haber 23 sitede yayınlandı.
Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Antalya'da pompalı tüfekle siteye giren şahıs serbest bırakıldı! Komşular tedirgin: Çocuklar aşağı inemiyor

Tüfekle sitede dolaştı, serbest kaldı! Çocuklar aşağı inemiyor
Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişiye tutuklama talebi

Aralarında MHK Başkanı da var! Savcılık 7 şüpheli için kararını verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tescilli güzel Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Fon krizinde yapılan savunmalar Yılmaz Özdil'i gülme krizine soktu

Fon krizinde yapılan savunmalar gülme krizine soktu
Canlı yayında korku dolu anlar: Haber sunarken canından oluyordu

Canlı yayında korku dolu anlar: Haber sunarken canından oluyordu
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor

Ne yaptın Barış Alper! Dünyaya madara olduk
Filmleri aratmayan soygun girişimi! Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar

Duvarı delip kasaya ulaştılar ama altınlara dokunamadılar
Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj: Dönüşte kulüple görüşeceğim

Türkiye'ye gol atan Lukaku'dan Fenerbahçe'ye olay mesaj

Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı