Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler

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Hong Kong’da 2023 yılında öldürülen model Abby Choi’nin eski eşinin, genç kadının cesedini parçaladıktan sonra kokuyu bastırmak amacıyla havuçlarla birlikte pişirdiği ve parçaları tanınmaz hale getirmek için kıyma makinesi kullandığı mahkemede öne sürüldü.

28 yaşındaki Abby Choi, 2023 yılında Hong Kong’daki bir dairede parçalanmış halde bulunmuştu. Genç kadının bacakları buzdolabında, kafatası ise bir çorba tenceresinin içinde bulunmuştu.

Cinayetle ilgili dava, korkunç olayın ortaya çıkmasından üç yıldan fazla süre sonra geçtiğimiz ay başladı.

Choi’nin eski eşi 31 yaşındaki Alex Kwong, 68 yaşındaki babası Kwong Kau ve 35 yaşındaki kardeşi Anthony Kwong, Şubat 2023’te Choi’yi öldürmekle suçlanıyor.

Üç sanık da haklarındaki cinayet suçlamalarını kabul etmiyor. Suçlu bulunmaları halinde ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor.

Cinayetten Günler Önce Mutfak Ekipmanları Alındığı İddiası

Savcılık, Choi’nin kayıp olduğunun bildirilmesinden birkaç gün önce sanıkların, genç kadının cesedini parçalamak için kullanıldığı öne sürülen çeşitli mutfak ekipmanları satın aldığını iddia etti.

Bu ekipmanlar arasında bir kıyma makinesinin de bulunduğu belirtildi.

Pazartesi günü mahkemede ifade veren bir komşu ise 21 Şubat 2023 tarihinde elektrikli testereyi andıran bir ses duyduğunu söyledi.

Aynı tanık, kısa süre sonra zemin kattaki daireden kötü bir kokunun yayılmaya başladığını da anlattı.

Savcılık, duyulan uğultu benzeri ses ile kötü kokunun Choi’nin cesedinin parçalanması sırasında ortaya çıktığını öne sürdü.

Savcılara göre sanıkların amacı cesedin parçalarını tüketmek değildi. İddialara göre amaç, kalıntıları kimliğinin tespit edilemeyeceği hale getirmekti.

Mahkemede, cesedin kaynatıldığı karışıma kötü kokuyu bastırmak amacıyla havuç ve turp eklendiği de öne sürüldü.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri Mahkemede İzletildi

Duruşmada ayrıca güvenlik kamerası görüntüleri de gösterildi.

Savcılık, görüntülerde Choi’nin 21 Şubat 2023 tarihinde Kwong ailesi tarafından kullanılan iki minibüsten birine bindiğinin görüldüğünü söyledi.

Choi’nin internetteki son aktivitesinin de aynı gün saat 14.44’te gerçekleştiği belirtildi.

Başka güvenlik kamerası görüntülerinde ise Alex Kwong’un aynı gün yaklaşık saat 15.20’de minibüslerden birini, Choi’nin kalıntılarının günler sonra bulunduğu mülkün yakınındaki farklı bir noktaya park ettiği öne sürüldü.

Savcılık, görüntülerde sanıkların yüz maskeleri taktığını ve “üzgün görünmediklerini” iddia etti.

Alex Kwong Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Choi ile iki çocuğu bulunan Alex Kwong, 25 Şubat’ta Hong Kong’dan kaçmaya hazırlanırken gözaltına alındı.

Kardeşi Anthony Kwong ile babası Kwong Kau ise bir gün önce tutuklanmıştı.

Jüri üyelerine ayrıca bir çekiç gösterildi. Mahkemeye sunulan adli tıp raporunda, Choi’nin bazı yaralarının söz konusu aletle aynı şekle sahip künt bir cisimden kaynaklandığı belirtildi.

Savcılık, Choi’nin ölümünde bu çekicin kullanılmış olabileceğini öne sürdü.

Cinayetin Ardında Milyonlarca Dolarlık Ev İddiası

Savcılık daha önceki duruşmalarda, Choi ile eski eşinin ailesi arasında 7 milyon dolarlık değerindeki lüks bir mülk nedeniyle mali anlaşmazlık yaşandığını söyledi.

Savcılara göre Choi, daha yüksek vergi ödememek amacıyla yıllar önce söz konusu mülkün kaydını eski kayınpederi Kwong Kau’nun adına yaptırmaya karar vermişti.

Ancak Choi’nin 2022 yılında lüks mülkü satmaya çalışmasının ardından Kwong ailesiyle ilişkisinin giderek kötüleştiği iddia edildi.

Eski polis memuru olan Kwong Kau’nun, Choi’nin mülkü satma girişimine karşı “kin beslemeye” başladığı mahkemede öne sürüldü.

Savcılık, Kwong ailesinin mülkü elinde tutmak istemesi nedeniyle Choi’yi öldürmeye karar verdiğini iddia ediyor.

Savcılık avukatı, üç sanığın cinayeti birlikte işlemeye karar verdiğini ve üçünün de Choi’nin ölümünde rol oynadığını savundu.

Davanın Aralık ayına kadar sürmesi bekleniyor. Sanıkların suçlu olup olmadığına ilişkin nihai karar ise mahkeme sürecinin sonunda verilecek.