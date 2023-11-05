Özgür Özel'in zaferi dünya basınında geniş yankı uyandırdı: Muhalefette yaşanan en önemli güç değişimi

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki oylamada 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu devrini bitiren Özgür Özel partinin 8. genel başkanı olurken yaşanan gelişme dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İngiliz Financial Times gazetesi, Özel'in zaferini "Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılında CHP lideri olmasından bu yana Türkiye'de muhalefette yaşanan en önemli güç değişimi" olarak değerlendirdi.

"İkinci Yüzyılda Demokrasi ve Birlik Kurultayı" sloganıyla dün Ankara'da düzenlenen CHP 38. Olağan Kurultayı'na 81 ilden bin 367 delege katıldı. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu. Özel, ikinci turda 812 oy alarak genel başkan olurken Kılıçdaroğlu ise 536 oy aldı.

CHP'NİN 8. GENEL BAŞKANI OLDU

Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk siyasi partisi CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Deniz Baykal, Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 8. Genel Başkanı oldu. Özel'in 13 yıllık Kılıçdaroğlu devrini sona erdirmesi ise dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

FT: MUHALEFETTE YAŞANAN EN ÖNEMLİ GÃœÇ DEĞİŞİMİ

14-28 Mayıs seçim sonuçlarını hatırlatan The Financial Times (FT) gazetesi, "Türkiye'nin ana muhalefet partisi, Erdoğan karşısında büyük bir hezimete uğrayan uzun süreli lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu görevden aldı" ifadelerini kullandı. FT, partinin yeni lideri Özgür Özel'i "gelecek yıl Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler öncesinde örgütün stratejisini sarsma sözü veren deneyimli bir milletvekili" olarak nitelendirdi. Liderlik değişimini "Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılında CHP lideri olmasından bu yana Türkiye'de muhalefette yaşanan en önemli güç değişimi" olarak tanımlayan FT, genel başkanlık oylamasının CHP'nin gelecek yıl yapılacak yerel seçimlere nasıl hazırlanacağını belirleyeceğini belirtti.

"28 MAYIS SEÇİMİ CHP'DE HAYAL KIRIKLIĞINA YOL AÇTI"

Haberde; Türkiye'de ilk kez yapılan ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi üzerine Kılıçdaroğlu'nun "muhalefet üyeleri arasında yaygın bir hayal kırıklığına yol açtığı" ve "yumuşak dilli Kılıçdaroğlu'nun ateşli söylemleriyle tanınan Erdoğan'a meydan okumak için doğru aday olup olmadığının sorgulandığı" ifadeleri yer aldı. Özel'in, Kılıçdaroğlu'nun "müttefiki" olarak görüldüğünün belirtildiği FT haberinde, hem partinin nasıl yönetildiği hem de yaklaşan seçimlere nasıl yaklaştığı konusunda değişim çağrıları yaptığına dikkat çekildi. Haberde, Özel'in konuşmasındaki "Kürde, Türke, Aleviye, Sünniye, sağcıya, solcuya, yoksula, güvencesize dokunacak bir politika vaat ediyorum" cümlesine yer verildi.

REUTERS: YEREL SEÇİMLER ÖNCESİ YENİ LİDER

"Türkiye'nin ana muhalefeti yerel seçimler öncesinde Özgür Özel'i yeni lider olarak seçti" başlıklı haberinde Reuters, Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin liderliğinden istifa etmeyi reddettiği için seçim yenilgisinden bu yana eleştiri oklarının hedefi haline geldiğini yazdı. Ajans, Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık liderlik döneminde ülke genelinde yüzde 25'lik tarihi destek tavanını aşamadığını vurguladı. Reuters, "Özel şimdi CHP'yi, başkent Ankara, Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul ve diğer büyükşehirler de dahil olmak üzere 2019'da kazandığı kilit belediyeleri elinde tutmayı umduğu 31 Mart yerel seçimlerine götürecek" ifadelerini kullandı.

AFP DE SEÇİMLERE DİKKAK ÇEKTİ: PEK ÇOK KİŞİYİ KIZDIRDI

Fransız haber ajansı AFP, "Türkiye'deki ana muhalefet partisi, Erdoğan'a karşı hayal kırıklığı yaratan seçim yenilgisinin ardından zor durumdaki liderini denenmemiş eski bir eczacı lehine terk etti" diye yazdı. CHP'yi "katı laik" olarak tanımlayan AFP, partinin Mayıs seçimlerinden beri bölünmüş durumda olduğunu belirtti. AFP, "Partinin yıllık kongresinde delegeler, Erdoğan'ın yirmi yıllık İslami muhafazakÃ¢r iktidarını sona erdirmek için muhalefetin en iyi şansı olarak görülen bu fırsatı heba ettikten sonra Kılıçdaroğlu'nun yerine nispeten tanınmayan Özgür Özel'in getirilmesi yönünde oy kullandı" ifadelerini kullandı.

"İSTİFA ETMEYİ REDDEDEREK PEK ÇOK KİŞİYİ KIZDIRDI"

Kılıçdaroğlu'nun Mayıs seçimleri öncesinde "hem sağcı milliyetçileri hem de solcuları ve Kürtleri içeren çok yönlü bir ittifakı bir araya getirmeyi başardığını" yazan AFP, seçim yenilgisinin ardından istifa etmeyi reddederek kendi partisi içindeki "pek çok kişiyi kızdırdığını" vurguladı. AFP haberinde Özgür Özel, "Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği aday" olarak nitelendirildi. İmamoğlu için "Kılıçdaroğlu'na meydan okumamaya karar verdi ve bunun yerine Özel'in adaylığını destekledi" ifadeleri kullanıldı. Kılıçdaroğlu'nun kendisini görevden alma girişimlerini "sırtından bıçaklama" olarak adlandırmasının yer aldığı haberde "Oylama belirli politikalardan çok kişiliklere odaklandı" denildi.