Otoyolda yıldırım dehşeti: Ortalık bir anda cehenneme döndü!

Amerika Birleşik Devletleri Güney Carolina'da yaşanan şiddetli fırtına sırasında çekilen görüntüler, adeta bir felaket filmini aratmadı. O anlar, Mount Pleasant Polis Departmanı'na ait araç kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde Highway 17 otoyolunda ilerleyen bir polis memuru ve işe gitmek için yolda olan sürücüler, aniden büyük bir gürültüyle sarsıldı.

Yolun kenarındaki elektrik direğine yıldırım düştü ve bağlı trafoda büyük bir patlama yaşandı. Patlamayla birlikte gökyüzüne dev bir ateş topu fırladı. Yıldırımın gücü o kadar fazlaydı ki, yolun diğer tarafındaki sokak lambaları da anında söndü. Ardından cadde ve trafik ışıkları patladı, kıvılcımlar ile kor parçaları araçların üzerine yağdı. Polis departmanı sosyal medyada olayı "Pazartesi sabahı için fazla adrenalin" sözleriyle paylaştı.

Olay, sabah 11.00 sularında meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede geniş çaplı elektrik kesintisi yaşandı, trafik durma noktasına geldi. Neyse ki yaralanan olmadı. Elektrik arızası giderilene kadar polis, üç saat boyunca kavşaklarda trafik akışını yönetti.

Yetkililer, Güney Carolina'da bu yaz yıldırım sayısında ciddi artış yaşandığını belirtiyor. Temmuz sonu ile Ağustos başı arasında bir haftada yaklaşık 100 bin yıldırım düşerken, bazı günlerde bu sayı 30 bine ulaştı. Uzmanlara göre yüksek nem ve dengesiz hava koşulları bu artışın ana nedeni.

Benzer bir manzara geçtiğimiz ay New York'ta da yaşandı. One World Trade Center'ın antenine yıldırım düşme anı bir fotoğrafçı tarafından görüntülendi. Bu dev gökdelen, 2015-2020 arasında tam 189 kez yıldırım isabetine uğradı. Chicago'daki Willis Tower ise aynı dönemde yaklaşık 250 yıldırım darbesiyle ilk sırada yer aldı.