Otomobilin havai fişek taşıyan kamyonla çarpışması sonucu 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Amur bölgesindeki Vozzhaevka köyünde yaşanan korkunç bir trafik kazası, dört kişinin ölmesine sebep oldu. Olay, bir otomobilin havai fişek taşıyan bir kamyona çarpmasıyla başladı.

Çarpışmanın şiddetiyle devrilen kamyondan dökülen havai fişekler patlamaya başladı. Bu patlamalar sonucunda, iki çocuk dahil olmak üzere dört kişi hayatını kaybetti. Çocuklardan biri ilkokul çağındayken, diğeri ortaokula yeni başlamıştı. Kamyon şoförü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, olay yerinde dehşet verici görüntüler yaşandı. Gece gökyüzü, patlayan havai fişeklerle aydınlandı. Yükselen alevler ve dumanlar köyü kapladı. Patlamaların şiddetiyle elektrik kabloları zarar gördü ve köy karanlığa gömüldü.

Acil durum ekipleri hızla olay yerine ulaştı. İtfaiye erleri, alevlerle mücadele ederken, sağlık görevlileri yaralılara müdahale etti. Çok sayıda acil durum görevlisi ve araç, saatlerce süren kurtarma çalışmalarına katıldı.

Bu elim kaza, tehlikeli madde taşıyan araçların karıştığı kazaların ne denli yıkıcı olabileceğini acı bir şekilde gösterdi. Yetkililer, benzer faciaların yaşanmaması için güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Trajik olayın ortasında küçük bir umut ışığı da vardı. Köy sakinleri, patlamalardan zarar gören bir kediyi kurtarmayı başardı. Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz açıklanmazken, kamyondaki havai fişeklerin yaklaşan yılbaşı kutlamaları için hazırlandığı öğrenildi.