Oscarların gözden düşüşü ve töreni canlandırması beklenen 5 taktik

94. Oscar Akademi Ödülleri 27 Mart Pazar günü sahiplerini bulacak. Ödül töreninin geçen yıl, tüm zamanların en düşük izlenme seviyesine gerilemesinin ardından organizatörleri, töreni bu yıl özellikle genç izleyiciler için ilginç hale getirme baskısı altında.

Sosyal medya öncesi dönemlerde oturup Oscarları izlemek için yüzlerce neden vardı. Tören, aynı yerde toplanmış dünyanın en büyük film yıldızlarının ne giydiklerini görmek ve konuşmalarını dinlemek için ender bir fırsat sağlardı.

YouTube'un film fragmanlarını canınız her istediğinde izleme imkanı sunmasından çok önce, yılın en beğenilen filmlerinin fragmanlarını görebileceğiniz bir etkinlikti.

Törenleri izlemek dışında yapacak fazla bir şey de yoktu. En yüksek reytingli Oscarlar, tek yönlü televizyon yayıncılığının baskın olduğu ve izlenecek çok kanalın olmadığı zamanlarda yayımlandı.

Ancak TikTok, YouTube ve çevrimiçi video servisleri çağında, gösteri dünyasının en büyük gecesi, izleyicilerini ve onlarla birlikte gücünü kaybediyor.

Bu yılki törenin yapımcısı Will Packer geçen hafta verdiği demeçte: "En büyük zorluk, insanların töreni izlemesini sağlamak. Bunun için bu yılki gösteride Hollywood dışındaki insanlarla bağlantı kuran farklı bir şeyler olması gerekiyor. Sıradan film hayranlarıyla bağlantı kurmalıyız." dedi.

Oscar'ı kutsal ve prestijli yapan her şeyi korurken aynı zamanda reytingleri yüksek tutmaya çalışmak hassas bir denge. İşte Akademi'nin bu yıl izleyicileri yakalamayı umduğu beş yol.

1. Yıldız oyuncular

Bu yıl büyük ödüller için yarışan film yıldızlarının olması Akademi için bir avantaj.

Bugüne kadar Oscar kazanmamış olan Will Smith, Venus ve Serena Williams'ın babasını oynadığı King Richard'daki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünün kesin favorisi.

Eylül 2021'de Vanity Fair dergisinden Richard Lawson, Smith için: "Onu geçen kimseyi görmüyorum. Zamanlama doğru, film doğru, konu doğru ve performans doğru gibi. Oyuncu bir karakter aynı zamanda ciddi ve Akademi'nin gerçek hayattan karakterleri canlandıran oyuncuları sevdiğini biliyoruz." demişti.

Lawson, ödülü Smith'e vermenin iki yıl boyunca karantinalar nedeniyle kapatılan sinemaların, filmlerin ve film yıldızlarının geri döndüğü mesajını vereceğini söyledi.

Nicole Kidman, Olivia Colman, Jessica Chastain, Penelope Cruz ve Kristen Stewart'ın adaylıkları, en iyi kadın oyuncu kategorisini benzer şekilde yıldızlaştırıyor. Ancak burada kimin galip geleceği konusunda daha az fikir birliği var.

Favori birkaç kez değişti ancak son zamanlarda Screen Actors Guild ve Eleştirmenlerin Seçimi ödüllerinde favori gösterilmesinin ardından Jessica Chastain şu an ödüle en yakın aday olarak görülüyor.

Akademi ayrıca Lady Gaga, Shang-Chi yıldızı Simu Liu, The Batman'den Zoe Kravitz ve Ukrayna doğumlu aktris Mila Kunis de dahil olmak üzere ödülleri sunmak için çok sayıda büyük ismi sıraladı.

2. 'Tüm köprüleri yakabilecek' sunucular

Oscarların 2018'den beri bir sunucusu olmadı. Bu nedenle şakaların, monologların ve çizimlerin viral olma ve manşetlere çıkma fırsatını kaçırdığı tartışılabilir. Bu, Altın Küre için iyi çalışan bir stratejiydi.

Çok ünlü isimlerin kısmen zamanlama çakışmaları kısmen de potansiyel zorluklara bağlı olarak sunuculuğu geri çevirmesi nedeniyle törenlerde yer almalarını sağlamak zor oldu (James Franco ve Anne Hathaway'in 2011'deki feci performansları hala konuşuluyor).

Akademi bunun yerine bu yıl, 2015'te oldukça popüler olan Amy Schumer'i sunucu olarak görevlendirdi. Schumer kadar popüler olmasa da aktris Regina Hall ve komedyen Wanda Sykes, ona eşlik edecek.

Bununla birlikte, Schumer kısa süre önce Altın Küre'nin taktiğini ödünç alarak, kulisteki yıldızlarla dalga geçme fırsatını kullanabileceğini belirtti.

Bu ayın başlarında Extra adlı TV kanalına verdiği demeçte: "Başımı biraz belaya sokacağım" dedi ve ekledi: "Wanda, Regina çok komikler ve harika bir hazırlık yapıyoruz.

"Yani, şahsen benim sunucu olmama kimin karar verdiğini bilmiyorum ama bu iyi bir karar değil... Çünkü bütün köprüleri yakacağım."

3. 'Hayranların favorisi' ödülü kategorisini tanıtmak

Bu yılki en ilginç yenilik, tören sırasında daha fazla ana akım filmi ödüllendirme girişimi olan 'hayranların favorisi' ödül kategorisinin tanıtılması olabilir.

Bu kategori olmasaydı Akademi, ana kategorilerde Spider-Man: No Way Home ve No Time To Die dahil olmak üzere 2021'in en fazla gişe yapan filmlerini aday göstermenin farklı yollarını bulmaya çalışabilirdi.

Akademi'nin dijital pazarlamadan sorumlu Başkan Yardımcısı Meryl Johnson, "hayranların favorisi" kategorisinin tanıtılmasının, "bu yılki törene giden ilgili ve heyecanlı bir dijital izleyici kitlesi oluşturmaya yardımcı olacağını" söyledi ve oylama iki hafta süreliğine halka açıldı.

Ancak insanların günde 20 defaya kadar oy verebilmesi, oy verme sürecinin organize hayran kitleleri tarafından manipülasyona açık olduğu anlamına geliyordu. Ve tam olarak da böyle oldu.

Örümcek Adam'ın yüksek şansı olsa da başrolde Camila Hair'in oynadığı Sindirella müzikali ve Johnny Depp'in ticari olmayan Minamata filmi sürpriz bir şekilde (ve eğlenceli bir şekilde) Oscar alabilir.

4. Ödülleri kayıttan yayımlamak

Bu yılki 23 ödülün sekizi, yayın sırasında zaman kazanmak amacıyla önceden kaydedilecek. Büyük ödüller canlı yayımlanacak olsa da en iyi kurgu, ses ve prodüksiyon tasarımı gibi "çizgi altı" diye adlandırılan kategoriler önceden kaydedilecek.

Bu, teknik kategorilerdeki adayların ana tören başlamadan tam bir saat önce yerlerini alacakları anlamına geliyor. Ödülleri yayından önce sunulacak ve öne çıkanlar daha sonra TV yayınında verilecek.

Akademi başkanı David Rubin geçen ay üyelere yazdığı bir mektupta, "İzleyici katılımını artırmak ve gösteriyi canlı ve hareketli tutmak için televizyon izleyicisine öncelik vermeliyiz." dedi.

Ancak sektördeki büyük isimlerden bu fikre direnç geldi. West Side Story Yönetmeni Steven Spielberg, Hollywood odaklı Deadline dergisine verdiği demeçte, " Film yapımının dünyada, ortak çalışmanın belki de en yoğun gerçekleştiği ortam olduğunu hissediyorum. Hepimiz birlikte film çekiyoruz, bir zanaatın diğeri kadar vazgeçilmez olduğu bir aile oluyoruz.

"Akademi Ödülleri'nde çizginin ne üstü ne de altı olduğunu hissediyorum. Hepimiz aynı çizgideyiz, elimizden gelen en iyi hikayeleri anlatmak için en iyilerimizi bir araya getiriyoruz." dedi.

2019'da Oscarlar, sektörden gelen tepkiler üzerinde reklamlar sırasında ödül verme kararını geri aldı. Bu sefer daha kararlı görünüyorlar ancak reklam fikrinin aksine, teknoloji çalışanları en azından ana törende görünecek.

5. Bruno canlı performansı

Oscar törenleri dünya çapındaki listelerde bir numara olan Encanto'nun film müziğinden bahsetmeden geçemeyecek gibi görünüyor.

Akademi, Encanto'nun kadrosunun tören sırasında popüler We Don't Talk About Bruno şarkısını ilk kez canlı olarak söyleyeceğini duyurdu.

Aslında en iyi orijinal şarkıya Encanto'dan farklı bir parça aday. Filmde 10'dan fazla karakter tarafından seslendiriliyor, bu yüzden sahnelemesi karmaşık olabilir.

İlgi düzeyi gerçekten önemli mi?

Görüntüleme rakamlarındaki düşüşün nasıl durdurulacağı konusundaki tartışmalar, her yıl gündeme geliyor. Reytingler ne kadar düşükse değişiklik çığlıkları o kadar yüksek oluyor.

Geçen yılki Oscarlar, sadece 10,4 milyon izleyiciyle en düşük TV reytingli tören olarak kayıtlara geçti. Ancak birkaç büyük film gösteriminin yapıldığı bir yılın ardından dünya çapında karantinalar sırasında gerçekleşen 2021 töreni sıradışı olmasıyla aslında güvenilir bir kıyas sunmuyor.

Bu yıl, Covid kısıtlamaları hafifledi ve tören normale dönüyor. Bu nedenle Akademi, 2020'de 23,6 milyon olan izlenme sayılarını yakalamak ya da geçmek için tüm yolları deniyor.

Ancak bazıları, kalabalık kitleleri yakalamanın gerekli olup olmadığını sorguluyor.

Aktör Seth Rogen, Insider yayınına: "Başkalarının kendimize verdiğimiz ödülleri önemseyip önemsemediğini neden bu kadar düşünüyoruz anlamıyorum. Otomobil ödüllerini kimin kazandığı benim umurumda değil." dedi ve ekledi:

"Başka hiçbir sektörün kendi içinde hangi ödülleri verdiği diğer sektörlerce umursanmıyor. Belki insanlar artık umursamıyor. Belki bir süreliğine umurlarındaydı ama artık umursamayı bıraktılar. Neden umursasınlar ki?"

Eskiden Oscar kazanan bazı oyuncular, törene katılmayı bile düşünmüyor. Don't Look Up filminin yıldızı Sir Mark Rylance bu ay Radio Times'a "Bu yıl (törene)gitmeyeceğim. Dürüst olmak gerekirse, gerçekten çok sıkıcılar" dedi ve ekledi:

"Ödüllerin en büyük veya en ilham verici şeylere dair ciddi bir gösterge olduğunu düşünmüyorum ancak kutlanmak güzel."