Ortadoğu'da gerilim 3. gününde: Kuveyt'teki ABD uçakları 'dost ateşi' sonucu düştü

İsrail ve ABD'nin İran'da başlattığı kapsamlı saldırıların üçüncü gününde Tahran da Washington'ın Ortadoğu'daki üslerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kuveyt Savunma Bakanlığı, pazartesi sabahı "birkaç" ABD savaş uçağının Kuveyt'te düştüğünü duyurdu.

ABD'den yapılan açıklamada, Kuveyt'te üç jet uçağının 'dost ateşi' sonucu düştüğü belirtildi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'a karşı yürütülen "Destansı Gazap operasyonunu desteklemek için uçan" üç F-15 jetinin "görünüşe göre dost ateşi" nedeniyle Kuveyt üzerinde düştüğünü açıkladı.

Altı mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

BBC'nin teyit ettiği bir videoda bir Amerikan savaş uçağının Kuveyt City'de yere çakıldığı görülüyor.

Ajanslar daha önce de Kuveyt'teki ABD Büyükelçiliği civarından dumanlar yükseldiğini bildirmişti.

ABD ve altı müttefik Körfez ülkesinin ortak açıklamasında, İran'ın bölgedeki eylemlerinin Ortadoğu'nun istikrarını tehdit eden "tehlikeli bir tırmanışa" neden olduğu belirtildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşılan açıklamada, "Sivilleri ve savaşmayan ülkeleri hedef almak, istikrarı bozan pervasız bir davranıştır" denildi.

İlk olarak Arapça yayınlanan bildiri, Kuveyt, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD tarafından ortaklaşa yayınlandı.

Bildiride, İran'ın bölgedeki saldırılarının devam etmesi nedeniyle "meşru müdafaa hakkımızı yeniden ifade ediyoruz" denildi.

İran Devrim Muhafızları: ' İsrail Başbakanlık ofisini hedef aldık'

İran medyası, Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi'ne atıfta bulunarak, " İsrail Başbakanlık Ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı karargahına" füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları'nın açıklamasında, "Silahlı kuvvetler, İsrail'e yönelik onuncu füze saldırısı dalgasında İsrail hükümet yerleşkesini hedef aldı" denildi.

"Bu operasyonun kazanımlarının" daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi henüz bu habere ilişkin bir açıklama yapmadı.

Suudi Arabistan: Saldırı ardından rafineri kapatıldı

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Basra Körfezi kıyısında bulunan ve ülkenin önemli petrol rafinerilerinden biri olan Ras Tanura'nın rafineriye yapılan saldırının ardından çıkan yangın sebebiyle "önlem amacıyla" kapatıldığını açıkladı.

Ras Tanura tesisleri, Ortadoğu'nun en büyük petrol rafinerilerini barındırıyor. Ülkenin enerji sektörü için de kilit öneme sahip olan tesislerde her gün 550 bin varil üretiliyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'ın nükleer tesislerinde hasar belirtileri yok

Birleşmiş Milletler Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Grossi, ABD ve İsrail'in saldırıları sonrasında İran'ın nükleer tesislerinde herhangi bir hasar belirtileri görülmediğini söyledi.

"Buşehr nükleer santrali, Tahran araştırma reaktörü veya diğer nükleer yakıt tesisleri dahil olmak üzere hiçbir nükleer tesisinin hasar gördüğüne veya vurulduğuna dair herhangi bir gösterge yok" dedi.

Grossi, IAEA'nın İran nükleer düzenleme makamlarıyla iletişime geçmeye çalıştığını ancak "şimdiye kadar yanıt alamadığını" söyledi.

Başkan, İran'daki ve Bahreyn, Irak, Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan dahil bölgedeki diğer ülkelerdeki nükleer tesisler göz önüne alındığında, "tüm askeri operasyonlarda azami itidal" çağrısında bulundu

İran'ın IAEA Büyükelçisi Reza Necefi BBC'ye yaptığı açıklamada Natanz nükleer tesisinin Pazar günü vurulduğunu söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

İsrail Lübnan'ı vurdu: '31 ölü'

İsrail pazartesi günü Hizbullah'ın Lübnan'dan İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırılarının ardından başkent Beyrut'a ve ülkenin güneyine saldırılar düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı 31 kişinin öldüğünü, 149 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail, "Hizbullah'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarına karşılık" verdiğini belirtti.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail'e saldırıların İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesine misilleme olduğu belirtildi.

İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı birkaç gün sürecek bir "saldırı operasyonu" başlattığını açıkladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Lübnan'ın güneyinden füze fırlatılmasını "sorumsuz ve şüpheli bir eylem" olarak nitelendirdi ve "Lübnan'ın güvenliğini tehlikeye atıyor ve İsrail'e saldırıları için bahaneler sağlıyor" dedi.

İran Kızılayı: 'Saldırılarda 555 kişi öldü'

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in İran'da 130'dan fazla şehre düzenlediği saldırılarda 555 kişinin öldüğünü açıkladı.

İran medyası 1 Mart'ta Tahran'daki Gandhi ve Hatem el-Enbiya hastaneleri ile İran Kızılayı Barış Binası'nın hedef alındığını duyurmuştu.

İsrail ordusu ve ABD Savunma Bakanlığı konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

BBC Farsça servisi, sosyal medyada iki hastanenin pencerelerinde ve dış cephelerinde oluşan hasarı gösteren videolar bulunduğunu, ancak doğrudan füze saldırısına dair bir kanıt olmadığını aktardı.

Erbil Havaalanı yakınlarında üç silahlı İHA düşürüldü

Irak'ın kuzeyinde Erbil Havaalanı yakınlarında üç silahlı insansız hava aracının düşürüldüğü haberleri geliyor.

Reuters haber ajansının güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Irak'ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi sınırları içindeki Erbil Havaalanı üzerinde üç silahlı insansız hava aracının düşürüldüğünü bildirdi.

Havaalanında ABD askerleri konuşlanmış durumda.

AFP haber ajansından bir gazeteci de üs yakınlarında yüksek sesli patlamalar duyulduğunu aktardı.

ABD, hafta sonu da havaalanında insansız hava araçlarını durdurmuştu.

Laricani: 'ABD ile müzakere etmeyeceğiz'

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Laricani, İran'ın nükleer programı konusunda yeniden ABD ile müzakere etmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesinin ardından Amerikan basınına verdiği demeçte İran'ın yeniden müzakerelere dönmek istediğini söylemişti.

Wall Street Journal gazetesi de Laricani'nin, Umman'dan arabulucular vasıtasıyla ABD ile diplomatik temasların yeniden başlatılmasını hedeflediğini yazmıştı.

Türkiye-İran sınırında günübirlik yolcu geçişleri durduruldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İran sınır kapılarında günübirlik yolcu geçişlerinin açıkladı.

Türkiye - İran sınırında Ağrı - Gürbulak, Van - Kapıköy ve Hakkari - Esendere olmak üzere üç gümrük kapısı bulunuyor.

Bolat 2 Mart'ta X hesabından yaptığı açıklamada bu kapılarda herhangi bir olağanüstü durum olmadığını belirtti.

İran halkına 'sokağa çıkmayın' uyarıları

İran'dan BBC'ye gönderilen iki telefon mesajının ekran görüntülerine göre, İranlılara Devrim Muhafızları'nın istiharat biriminden protesto için sokağa çıkılmaması uyarıları gönderildi.

Mesajda herhangi bir protesto eyleminin "düşman tarafından planlanmış sokak ayaklanmaları" olarak görüleceği söylenirken "güvenliği bozan herhangi bir hareket, düşmanla doğrudan işbirliği örneği olarak görülecektir" uyarısı yapılıyor.

Bir diğer mesajda da vatandaşlardan "güvenlik karşıtı" olayları ihbar etmeleri isteniyor.

BBC'nin teyit ettiği videolarda Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünden sonra sokaklarda dans edenler görülüyordu.