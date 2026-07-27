Okyanusu Geçen Arabalar: İki İtalyan Gencin 119 Günlük Macerası

17 Ağustos 1999'da, Barbados'tan 1200 km uzaklıkta, Atlantik Okyanusu'nda bir petrol tankeri şaşırtıcı bir manzarayla karşılaştı: üstlerinde iki genç İtalyan'ın oturduğu iki küçük yüzen araba, bir Volkswagen Passat ve bir Ford Taunus. İki arkadaş, 23 yaşındaki Marco Amoretti ve 21 yaşındaki Marco de Candia, yaklaşık dört ay önce Kanarya Adaları'ndaki La Palma'dan yola çıkmışlardı."Kaptan hangi tip gemide olduğumuzu öğrenmek istedi" diyor Amoretti. "Nasıl cevap vereceğimizi bilemedik - plaka numaralarımızı mı öğrenmek istiyordu?"Gemiden onlara biraz su ve meyve verdiler; ikisi de neşeyle yollarına devam etti.Peki orada ne yapıyorlardı? Marco Amoretti'nin babası Giorgio'nun uzun zamandır hayalini kurduğu şeylerden biri de arabayla Atlantik'i geçmekti.Maceraperest ve foto muhabiri Giorgio Amoretti'nin, bir araba tarafından çekilen paraşütle Sahra Çölü'nü geçmek gibi sıra dışı seyahatleri, dünyanın dört bir yanındaki dergilerde yer aldı. Marco için, çocukluğunda bir süper kahraman gibiydi.Ama artık ölümü yaklaşmıştı ve bu, Marco'nun son hayalini gerçekleştirme şansıydı.

İtalya'da Giorgio, radikal görüşleriyle sık sık haberlere konu oluyordu. Altı çocuğunu evde eğitti ve resmi olarak ev işleri ve bakımla ilgilenen bir erkek olarak kayıt altına alınmak için mücadele etti; her ikisi de o zamanlar çok yeni kavramlardı. Ayrıca annelerin çocuklarına bakmak için evde kalmaları karşılığında devlet tarafından ücretlendirilmesi gerektiğini savundu.Giorgio, çılgın maceralarıyla kazandığı medya ilgisini sosyal aktivizmini duyurmak için kullandı. Evde kalan anneler için ücret kampanyası yürütmek amacıyla, Atlantik Okyanusu'nu yüzen bir arabayla geçmeyi planladı. İkinci el bir arabayı denize elverişli hale getirmek için yıllarını harcadı ve Marco Amoretti, babasının bahçelerinde prototip üzerinde çalışmasını izleyerek büyüdü."O araba, fantastik bir hikayeden çıkmış bir karakter gibiydi. Bizim hayalimizdi" diyor.Giorgio, "deniz arabasını" ilk olarak 1978'de Kanarya Adaları'ndan denize indirmeye çalıştı ancak yetkililer tarafından durduruldu. 1988'de ise Fransa'daki Canal du Midi'de denize indirdi. Atlantik'i geçmek nihai hedefiydi ancak gerekli parayı toplayamadı.

Ardından, Kasım 1998'de Giorgio'ya kanser teşhisi kondu ve sadece birkaç ay ömrü kaldığı söylendi. Bu durum, oğulları Marco, Mauro ve Fabio'ya babalarının son hayalini gerçekleştirme konusunda motivasyon oldu. Hemen iki adet ikinci el araba hazırlamaya, metal omurgalar, direkler ve güneş enerjili bir uydu telefonu eklemeye başladılar."Değişikliklerin yol trafiğine uygun olup olmadığından tam olarak emin değildik, bu yüzden onları elimizden geldiğince kamufle ettik" diyor Marco Amoretti.Arabaları Kanarya Adaları'na götürdüler ve orada son değişiklikleri yapmak için tenha bir yer buldular: Arabaları yüzmeleri için genleşen poliüretan köpükle doldurdular, ayrıca yiyecek, su ve çatısında çadır bulunan bir bot eklediler, böylece orada uyuyabileceklerdi.

Giorgio oğullarıyla birlikte geçişe katılmayı umuyordu ancak durumu kötüleşince yerini, arabaları yolculuk için hazırlamalarına yardımcı olan aile dostları Marco de Candia'ya verdi.Giorgio, "Gençsin, sana hediyem olarak bu projeyi üstlenmenin zamanı geldi" dedi.

4 Mayıs 1999'da, gece karanlığında, dört maceracı La Palma'nın en güney ucundaki Faro de Fuencaliente'den arabalarını suya indirdiler. Uluslararası sulara ulaşmak için küçük dıştan takmalı motorlar kullandılar ve yakıtları bittiğinde, rüzgarın ve akıntının onları taşımasını beklediler.Denizde geçirdikleri ilk gecede, umut ve heyecan dolu bir şekilde ayın batışını izlediler ancak arabalar akıntıya kapılamadı. 11 gün boyunca daireler çizerek sürüklendiler. Deniz tutmasıyla bitkin düşen Fabio ve Mauro, helikopterle kurtarıldı.

İki Marco da kendi arabalarıyla yollarına devam etti. Rüzgarı yakalamak için direkleri kaldırmak zorunda kaldılar ama sonra yola koyuldular.Denizde geçirdikleri ilk ay boyunca güneşe, tuzlu havaya, sürekli harekete ve bitmek bilmeyen gürültüye alışmak zorunda kaldılar. İki aracı birbirine bağlayan kablolar sık sık kopuyor ve yeniden bağlanması gerekiyordu."İkinci aya geldiğimizde, deniz artık savaşmamız gereken bir rakip gibi gelmiyordu" diyor de Candia. "Başka bir boyuta girdik ve sudan oluşan bir dünyanın parçası olduk. Tamamen bu mavi dünyaya dalmıştık."

Günlerini tamir yaparak, balık tutarak, yemek pişirerek, müzik dinleyerek ve günlüklerine yazarak geçirdiler. Ayrıca Giorgio'nun onlara anlattığı hayatta kalma tekniklerini denediler, hatta C vitamini kaynağı olan planktonu kadın çoraplarıyla avladılar.Bir akşam, Amoretti kendi arabasına doğru yüzmeye hazırlanırken, de Candia yaklaşan devasa bir yüzgeç fark etti - bir köpekbalığı. O günden itibaren, ikisi de biri yüzerken mutlaka diğerinin nöbet tutması konusunda anlaştılar.

İkili her gün aileleriyle konuşmak için evlerini arıyorlardı ve aileleri de haberi takip eden gazetecilere iletiyordu. Bir gazeteci onlara "otonotlar" adını vermişti; tıpkı arabalarıyla yeni ufuklar keşfeden astronotlar gibi.Ancak 25 Mayıs'tan itibaren uydu telefonu bozuldu. Denizde olan ikili için bir özgürlük duygusu vardı. Amoretti, "Her gün eve telefon etmek neredeyse bir engeldi, sanki teknolojinin ortaya çıkmasından önce insanların yaşadığı gerçek macerayı yaşamama izin vermiyordu" diyor.İtalya'daki evlerinde büyük bir şaşkınlık yaşandı; arkadaşları ve aileleri onların öldüğünü sandı.Marco Amoretti'nin annesi Serenella Vianello çok endişeliydi, ancak Giorgio ona öfkeyle şüphe etmeyi bırakmasını söyledi."Sen de diğerleri gibisin - biliyorum ki bu arabayı parçalara ayırsan bile yüzer!" diye bağırdı hasta yatağından."Giorgio ile ya tankının üzerine tırmanırdınız ya da altında ezilirdiniz" diyor Serenella. "Bu yüzden inanmak zorundaydım. Her şeyin olabileceğini kabullenmiştim."

Serenella'nın dertleri çoğalıyordu. Bazı gazeteciler bunun tamamen bir aldatmaca olduğundan şüphelendi. Diğerleri ise aileyi, çocukları hiçbir destek olmadan dışarı gönderdikleri için eleştirdi.Telefonun bozulmasından üç gün sonra Giorgio öldü."Bu garip bir tesadüftü" diyor Serenella. "Sanki Giorgio'nun ölümüyle birlikte onunla iletişim kurmaya artık gerek kalmamıştı."Denizde, Amoretti ve de Candia, telefonun güneş enerjili bataryasını su bastığını keşfettiler. Güneş panelli arabaların arasında yüzerek, telefonu diğer arabada yeniden bağlamayı başardılar ancak onarım haftalar sürdü.Bu süre zarfında, bağırarak ve işaret fişekleri kullanarak geçen gemilerin dikkatini çekmeye çalıştılar ancak hiçbir faydası olmadı. Daha sonra, altı haftalık bir sessizliğin ardından, evlerini aramayı başardılar.Serenella telefonu açıp oğlunun sesini duyduğunda çok sevinmişti ancak Marco'nun çok üzülüp konuşmaya devam edememesinden korktuğu için Giorgio'nun öldüğünü ona söylemedi. Bir şeylerin ters gittiğinden şüphelenmişti ama daha fazla bilgi edinmek için ısrar etmedi.

Ağustos ayına gelindiğinde Karayip kıyıları yakındı ancak tropikal bir fırtına da yaklaşıyordu. Fırtına mevsiminden çok önce varmayı planlamışlardı ancak ciddi bir hesaplama hatası yapmışlardı: 40 gün süreceğini düşündükleri yolculuk dört ay sürmüştü.Yakındaki Martinique sahil güvenlik yetkilileri seyahatten vazgeçmeleri gerektiğini söyledi ancak otonotlar buna karşı çıktı."Kendimizi denizcilikte tecrübeli kişiler gibi hissettik ve kurtarılmayı reddettik" diyor Amoretti.Fırtına vurduğunda, sağanak yağmur altında kaldılar ve rüzgar her şeyi yerinden söktü ancak hasar görmüş arabalar su üzerinde kalmayı başardı."Şimdi geriye dönüp tropikal fırtınaların ne kadar güçlü olabileceğini düşündüğümüzde, gerçekten de şanslı olduğumuzu hissediyoruz" diyor Amoretti.

Yolculuğun bitimine kısa bir süre kala Serenella, oğluna Giorgio'nun öldüğünü söyledi. de Candia'nın anlattığına göre, o gün deniz garip bir şekilde sakinleşti. "Hiç durmadan hareket eden deniz, o gün sakin olmayı seçti. Sanki vazgeçmek ya da devam etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalmış gibiydik."De Candia günlüğüne şöyle yazmıştı: "Dostum, güçlü olmalısın, üzüntü bataklığına batma. Bu derinlikler karanlık, soğuk ve sessizdir; burada kal. Birlikte bir rüya yaşıyoruz."Kısa süre sonra ufukta kara parçası gördüler; Martinik."Bu canlı yeşil rengi, neredeyse fosfor yeşilini görünce gerçekten çok etkilendim" diyor de Candia. "Orada yaşam olduğuna dair kesin bir işaretti."Sonraki gün ve gece boyunca, buraya acı verici derecede yavaşça yaklaşırken, endişeliydiler ve uyuyamadılar."Belki de her şey bittiği içindi" diyor Amoretti. "Bu kadar çok şeyden mahrum kaldıktan ve bu kadar uzun süre azimle mücadele ettikten sonra, hayalim gerçekleşmişti."

31 Ağustos 1999'da, 119 gün süren deniz yolculuğunun ardından, Martinik'in doğu kıyısındaki Tartane'ye vardılar. Meraklı bir kalabalık, gazeteciler ve yerel ileri gelenlerin yanı sıra, İtalya'dan uçarak gelen Marco Amoretti'nin kardeşleri tarafından karşılandılar."İnsanları tekrar görmek gerçek bir şoktu" diyor de Candia. Aylarca denizde geçirdikleri zaman onları değiştirmişti. "Sakallarımız uzamış, tenimiz bronzlaşmış ve bacaklarımız incelmişti. Biraz uzaylılara benziyorduk" diye ekliyor.Karayipler'de birkaç hafta süren misafirperverlik ve medya röportajlarının ardından Amoretti ve de Candia, arabalarını Martinik'te bırakarak İtalya'ya döndüler. Arabaları New York'a götürmek için geri dönmeyi umuyorlardı ancak bu asla gerçekleşmedi.Normal hayata yeniden alışmak kolay değildi. de Candia, denizde yalnız olma hissini yeniden yakalamak için uzun zaman harcadı."Orada hiçbir şeyimiz yoktu ama mutluyduk" diyor. "Çok derin bir huzura, engin bir bilince ulaşmıştık. Bu yüzden meditasyon yapmayı öğrendim, o huzura geri dönmenin bir yolunu bulmak için elimden gelen her şeyi yaptım."Marco Amoretti, geçişe dair günlüklerini yayımladı ve bu macera hakkında bir film yapılmasını umuyor.Annesi Serenella, otonotlarla gurur duyuyor. "Bu iki oğlanın özel varlıklar olduğunu ve korunmaları gerektiğini hep düşündüm; farklı bir dünya için yaratılmışlar" diyor.Marco Amoretti, annesi Serenella Vianello ve Marco de Candia, BBC Dünya Servisi programı Outlook'ta Jo Fidgen ile konuştu. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .