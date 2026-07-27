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Altın yatırımcısını sevindiren gelişme! Fiyatlar yeniden yükselişte

Altın yatırımcısını sevindiren gelişme! Fiyatlar yeniden yükselişte
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Ortadoğu'da gerilimin azalmasıyla petrol fiyatlarının gerilemesi ve doların zayıflaması, altın fiyatlarını yukarı taşıdı. Fed'in faiz kararı öncesinde ons altın 4.100 doların üzerine çıkarken, gümüş, platin ve paladyum da güçlü yükseliş kaydetti. Uzmanlar, altının kısa vadede jeopolitik gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyrine bağlı hareket edeceğini belirtiyor.

Küresel piyasalarda yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları sert yükseldi. Ortadoğu'da gerilimin nispeten azalması ve petrol fiyatlarındaki düşüş, yatırımcıların yeniden güvenli liman olarak görülen altına yönelmesini sağladı.

ONS ALTIN 4.100 DOLARI AŞTI

Spot altın yüzde 1,4 değer kazanarak ons başına 4.110,56 dolara yükseldi. ABD altın vadeli işlemleri ise yüzde 1 artışla 4.112,10 dolardan işlem gördü. Dolar endeksindeki zayıflama da altına olan talebi artıran unsurlar arasında yer aldı.

PETROLDEKİ DÜŞÜŞ ENFLASYON KAYGISINI AZALTTI

ABD ile İran arasında gerilimin düşeceğine yönelik beklentiler, petrol fiyatlarında gün içinde yüzde 4'ü aşan kayba neden oldu. Petrolün gerilemesiyle birlikte küresel enflasyon baskısının hafiflemesi, değerli metalleri destekledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın, bugün hem petrol hem de ABD dolarındaki gevşemenin açık bir kazananı konumunda. Petrol fiyatlarındaki gerileme küresel enflasyon endişelerini hafifleterek değerli metallerin önünü açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Piyasalar şimdi ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına odaklandı. Analistler, faiz görünümüne ilişkin verilecek mesajların altının kısa vadeli yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ediyor.

Waterer, uzun vadede altındaki yükseliş beklentisini koruduğunu belirterek, "Kalıcı bir barış sağlanana kadar altının seyri jeopolitik gelişmelerden etkilenmeye devam edecek." dedi.

GÜMÜŞ VE PLATİN DE YÜKSELDİ

Altındaki yükseliş diğer değerli metallere de yansıdı. Spot gümüş yüzde 2,8 artışla 59,81 dolara, platin yüzde 2,6 yükselişle 1.629,15 dolara, paladyum ise yüzde 2,1 primle 1.269,43 dolara çıktı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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