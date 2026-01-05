Haberler

Nobel Barış Ödülü Venezuela muhalefet lideri Machado'ya pahalıya patladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado'yu Nicolas Maduro'nun yerine geçecek isim olarak görmediğini açıklamasının perde arkasında "Nobel" krizi olduğu iddia edildi. Washington Post'un Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre Trump, Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kabul etmesini kişisel bir kırgınlık meselesi haline getirerek muhalif lidere desteğini kesti.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela muhalefet lideri María Corina Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kabul etmesini affedilmez bir hata olarak görüyor.
  • María Corina Machado, Nobel konuşmasında ödülü Donald Trump'a ithaf etmiş ve ABD Başkanı'nın Venezuela politikalarını övmüştü.
  • Donald Trump, María Corina Machado'nun Venezuela'yı yönetmek için yeterli destek ve saygıya sahip olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela muhalefetinin en güçlü ismi María Corina Machado'yu neden bir kalemde sildiği ortaya çıktı. Herkesin siyasi bir strateji aradığı "veto" kararının arkasından, Trump'ın "Nobel Barış Ödülü" takıntısı ve kişisel kırgınlığı çıktı.

AFFEDİLMEZ HATA: NOBEL'İ KABUL ETMEK

Washington Post'un Beyaz Saray'a yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump, Machado'nun Nobel Barış Ödülü'nü kabul etmesini affedilmez bir hata, hatta bir "nihai günah" olarak görüyor. Uzun süredir bu ödülü kendisinin alması gerektiğini savunan Trump'ın, Machado'nun ödül törenine çıkmasına öfkelendiği iddia ediliyor.

ÖDÜLÜ TRUMP'A İTHAF ETMESİ DE YETMEDİ

Machado, Nobel konuşmasında ödülü bizzat Trump'a ithaf etmiş ve ABD Başkanı'nın Venezuela politikalarını her fırsatta övmüştü. Ancak bu "sadakat gösterisi" Trump'ın kararını değiştirmeye yetmedi. Kulislerde konuşulanlara göre Trump, Machado'nun popülaritesinin ve aldığı uluslararası saygınlığın gölgesinde kalmak istemedi.

Beyaz Saray kaynağı,"Eğer Machado ödülü reddedip, 'Bunu Donald Trump hak ediyor, o varken ben kabul edemem' deseydi; Trump bugün onu el üstünde tutar ve Venezuela'nın başkanı yapardı." sözleriyle ödülün Machado'ya pahalıya patladığını belirtti.

"YETERLİ SAYGIYA SAHİP DEĞİL" DEMİŞTİ

Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Machado'nun Venezuela'yı yönetmek için "yeterli destek ve saygıya sahip olmadığını" söyleyerek tüm dünyayı şaşırtmıştı. Washington Post'un yayımladığı bilgiler, bu "yetersizlik" açıklamasının sahadaki gerçeklerle değil, tamamen Trump'ın Nobel ödülüne duyduğu kişisel hassasiyetle ilgili olduğunu kanıtlıyor.

