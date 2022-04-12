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Korku ve panik anları kamerada! İşte New York'taki metro istasyonuna saldırı anı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletindeki metro istasyonuna düzenlenen silahlı saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı. Saldırıda 13 kişi yaralanırken, bu kişilerden 5'inin silahla vurulduğu öğrenildi. Üzerinde işçi yeleği ve gaz maskesi olduğu belirtilen saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

New York Sunset Park'taki 36. Cadde metro istasyonuna ülke saatiyle saat 08:30 sıralarında silah saldırı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi yaralanırken, dünya genelinde büyük yankı uyandıran olaya ait yeni görüntüler de çok geçmeden ortaya çıktı. Söz konusu görüntülerde, insanların can havliyle kaçtıkları görülüyor.

New York polisi, saldırganın üzerinde işçi yeleği ve yüzünde gaz maskesi olduğunu söylerken, rastgele ateş açtığını ve daha sonra kaçtığını duyurdu.

Olayın ardından acil olarak bölgeye çağrılan sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedavi görenler arasındaki 5 kişinin silahla yaralandığı belirtildi. Diğer yaralıların ise olay anındaki arbede de yara aldığı ifade ediliyor.

Metro istasyonundaki saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği ise henüz bilinmiyor. Saldırıyı şu ana kadar kişi veya örgüt bazında üstlenen olmadı.

İşte saldırı anına ait görüntüler:

New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

New York'taki metro istasyonuna saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

ABD, Dünya, Güncel, Haberler

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