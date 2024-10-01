Üye Girişi
Haberler

Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın İsrail'e balistik füze ile saldıracağı haberlerinin ardından Netanyahu dikkat çeken ifadelerle dolu bir video mesaj yayımladı. "İran ve uzantılarına karşı" mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Netanyahu, "Sizlerden iki şey istiyorum. Birincisi, İç Cephe Komutanlığının direktiflerine sıkı sıkıya uyun, bunlar hayat kurtarır. İkincisi, birlikte durun. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte kararlılıkla duracağız. Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız" ifadelerini

Orta Doğu adeta diken üstünde. Tüm dünya bölgeden gelecek yeni gelişmelere kilitlendi. İsrail'in bölgesel savaş planı adım adım ilerlerken ABD'den gelen ' İran, İsrail'e saldıracak' haberi büyük yankı uyandırdı. Gelişmelerin göbeğindeki İsrail'de Başbakan Netanyahu, İran ve uzantılarına karşı mücadelede olduklarını iddia etti.

Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var

ABD'Lİ YETKİLİ AÇIKLADI: İRAN İSRAİL'E SALDIRACAK

ABD'li bir yetkili İran'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu öne sürdü. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisinin yaptığı açıklamada, "ABD, İran'ın yakın zamanda İsrail'e yönelik bir balistik füze saldırısı yapmaya hazırlandığı şeklinde işaretlere sahip. İsrail'i bu saldırıya karşı savunmak için savunma hazırlıklarında aktif şekilde destekliyoruz" denildi. Açıklamada, "İran'dan İsrail'e doğrudan bir askeri saldırı, İran için ciddi sonuçlar doğuracaktır" ifadeleri yer aldı.

Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var

NETANYAHU: İRAN VE UZANTILARINA KARŞI MÜCADELEDEYİZ

Sıcak bölgede adeta fitili bir kez daha ateşleyen açıklamanın ardından İsrail Başbakanı Netanyahu kameraların karşısına geçerek dikkat çeken ifadelerle dolu bir mesaj yayınladı. "İran ve uzantılarına karşı" mücadele içerisinde olduklarını söyleyen Netanyahu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah ve üst düzey Hizbullah komutanlarını hedef alan suikastlara değindi. Netanyahu bu suikastların "başarı olduğunu" savunurken, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesini ele geçirmeye çalıştığı ancak bunu önledikleri iddiasında bulundu.

"İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamaya değinmeyen Netanyahu, "Büyük başarıların yanı sıra büyük zorluklar da var. Sizlerden iki şey istiyorum. Birincisi, İç Cephe Komutanlığının direktiflerine sıkı sıkıya uyun, bunlar hayat kurtarır. İkincisi, birlikte durun. Önümüzdeki zorlu günlerde birlikte kararlılıkla duracağız. Birlikte duracağız. Birlikte savaşacağız ve birlikte kazanacağız" ifadelerini kullandı.

İSRAİL KABİNESİ 'ACİL' TOPLANIYOR

İsrail Güvenlik Kabinesinin ABD'li üst düzey bir yetkilinin "İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu" yönündeki açıklamasının ardından "acil toplantı" kararı aldığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberde, Güvenlik Kabinesi toplantısının yerel saatle 19.30'da yapılacağı belirtildi. Acil toplantının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD'NİN İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NEN UYARI

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu yönündeki haberlerin ardından çalışanları ve ailelerine yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilikten yapılan yazılı uyarıda, çalışanlar ve ailelerinden mevcut güvenlik durumu nedeniyle bir sonraki açıklamaya kadar evlerinde veya yakındaki güvenli bir yerde kalmaları istendi. Güvenlik uyarısının İran'ın İsrail'e saldırı hazırlığında olduğu iddialarının ardından gelmesi dikkati çekti. ABD'nin İsrail Büyükelçiliği, İran'ın nisan ayında İsrail'e çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle düzenlediği saldırı öncesi de benzer uyarıda bulunmuştu.

Netanyahu yine 'İran' dedi ama bu kez bir fark var
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Dünya

Güvenlik Politika İsrail Dünya İran

İran, İsrail'e yönelik füze saldırısını başlattı

İran, İsrail'i füzelerle vuruyor

 Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü

Nasrallah'ın ölümü üzerinden Erdoğan'a küstah sözler: Artık yürüyen ölü

 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?

Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek

"İsrail gözünü Türkiye'ye dikecek"
500

Yorumlar (14)

Abdullah KARAMAN:

Hitler de öyle diyordu ve sonu oldu.

63
4
yanıtYanıtla
Gürsel İşlek:

Kürecik radar üssünün acil olarak kapartılmaaı lazım

40
5
yanıtYanıtla
A.Kılıç:

Hep birlikte demiş Drakula.. Anlaşılan destekçilerine güveniyor. Ah senin bu uğursuz koalisyonun olmasaydı keşke.. çoktan ipini pazara çıkarırlardı....

33
1
yanıtYanıtla
Halil Yarbaşı:

Bu kendisini Mesih sanıyor ama yakında deccal olduğunu anlayacak

29
1
yanıtYanıtla
Kemal Aslan:

Iran gercekten fuze atarsa hizbullah toparlanmak icin zaman kazanir suan hizbullah dagilmis durumda ve iran bunu gördü iyi zamanda iyi bir hamle olur birde israile buyuk zahiyat verirse israil savasmaktan vazgecip ateskes yapmak zorunda kalacaktir...

16
6
yanıtYanıtla
Fahrettin Durmaz:

Ne İran’ı arka bahçen olmuş senin İran bütün ölen liderlerin yeri ve konumu İran tarafından servis edilip İsrail’e bildirilmiş

20
1
yanıtYanıtla
ayhan arman:

İran yine abd ye haber vermiş vuracam diye :)

17
0
yanıtYanıtla
Mithat Kaya:

suudi arabistan,birleşik arap emirlikleri daha yalakcılar nerede.hepsi kör sağır.filistin terör kamlarında terörist yetiştirdi,ırak iran suriye pkk kamplar kurdurdu.avaşin zap hakurk kandil daha nicesi.Halepde yediğin hurmalar gelir birgün tırmalar.TÜRK MİLLETİNİ İslamiyete bile layık görmediniz.OSMANLI'yı yıkanda sizler oldunuz. .

6
2
yanıtYanıtla
Halit:

lanetliler kendilerini yok ettirmek için her şeyi yapıyorlar

3
0
yanıtYanıtla
Ahmet Aydın null:

haberler.com neden yorumlarım yayınlanmıyor bu nasıl çirkeflik

1
0
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran SON DAKİKA! İran İsrail'e füze mi attı? Galatasaray - Rasta Vechta CANLI izleme linki var mı? Galatasaray – Rasta, hangi kanalda? Galatasaray - Rasta ne maçı, maç kaç kaç? Tepecik Spor Yeni Çanspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Tepecik Spor Yeni Çanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Manisa 1965 Spor Kulübü Domaniçspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Manisa 1965 Spor Kulübü Domaniçspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 1966 Edremitspor Burhaniye Belediyespor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi 1966 Edremitspor Burhaniye Belediyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Ezinespor Tki Tavşanlı Linyitspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Ezinespor Tki Tavşanlı Linyitspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Didim Belediye Saygın Yapı Spor Sandıklıspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Didim Belediye Saygın Yapı Spor Sandıklıspor maçı ne zaman, saat kaçta? Bucak Belediye Oğuzhanspor Yatağanspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Bucak Belediye Oğuzhanspor Yatağanspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Çeşme Belediyespor İzmirspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Çeşme Belediyespor İzmirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Eti Maden Eti Spor Kulübü Akhisarspor CANLI İZLE şifresiz! BAL Ligi Eti Maden Eti Spor Kulübü Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });