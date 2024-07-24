Üye Girişi
Haberler

Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç uçak kazasına ait görüntüler yayınlandı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'de Saurya Havayolları'na ait bir yolcu uçağı, kalkış yaparken pistten çıkıp patladı ve 18 kişi hayatını kaybetti. Uçakta bulunan 17 teknisyen ve iki mürettebat arasından sadece pilot hayatta kaldı. Kaza sonrası havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemedi ve soruşturma devam ediyor. Bu olay, Nepal'in hava güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Nepal'de yaşanan trajik bir uçak kazası, 18 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Saurya Havayolları'na ait Bombardier CRJ 200 tipi yolcu uçağı, Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yaparken pistten çıkıp patladı.

Kaza anı, havalimanındaki görgü tanıkları tarafından kaydedildi. Görüntülerde uçağın pist üzerinde alçaktan uçtuğu, aniden yana yatarak hızla yere çakıldığı ve ardından büyük bir patlamayla alev aldığı görülüyor. Yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Uçakta iki mürettebat ve başka bir uçağı onarmak üzere Pokhara şehrine giden 17 teknisyen bulunuyordu. Yetkililer, sadece pilotun hayatta kaldığını, diğer 18 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaza sonrası havalimanına acil durum ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, kurtarma ekipleri uçağın enkazı arasında arama çalışmaları yürüttü. Yerel medya, cesetlerin ambulanslara taşındığı üzücü görüntüleri paylaştı.

Havalimanı sözcüsü, sağ kurtulan pilotun hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Kaza nedeniyle havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, kaza sırasında hava yağışlı değildi ancak görüş mesafesi düşüktü. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemedi ve soruşturma devam ediyor.

Bu trajik olay, Nepal'in hava güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi. Saurya Havayolları'nın kullandığı uçakların yaklaşık 20 yaşında olduğu bilgisi de, uçak bakımı ve güvenliği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç kazaya ait görüntüler yayınlandı

Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç kazaya ait görüntüler yayınlandı

Nepal'de bir yolcu uçağının pistten çıkıp patlaması sonucu 18 kişinin öldüğü korkunç kazaya ait görüntüler yayınlandı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Pilot Nepal Nepal Havacılık 3.Sayfa Dünya Haberler

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Tekin: Mevzuata uymayan Fransız okullarına işlem yapılacak

 Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti

 Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Merkez Bankası'ndan Suudi Arabistan hamlesi! 5 milyar dolarlık işlem sona erdi

Bakmadan Geçme

2024- 2025 Süper Lig yaz transfer sezonu ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek? Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman? Türkiye- Hollanda Olimpiyat maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Bandırmaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı Meclis'ten geçti mi? Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağı kabul edildi mi? Ömer Fırat kimdir? PKK'nın Süleymaniye sorumlusu Ömer Fırat öldürüldü mü? Atlasglobal iflas mı etti? Atlasglobal'e ne oldu? TÜİK TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANLARI ll 2024 Temmuz ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 24 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? D SMART FREKANS BİLGİLERİ || D-Smart ve D-Smart GO şifresiz mi? Galatasaray hazırlık maçı nereden izlenir? Galatasaray- Lecce maçı hangi kanalda? Galatasaray- Lecce hazırlık maçı saat kaçta, nasıl izlenir? #9917 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi kim olacak? Galatasaray şampiyonlar ligi ön eleme maçı ne zaman oynayacak? #9917 24 TEMMUZ GÜNCEL ALTIN KURU ll Gram altın ne kadar? Çeyrek, yarım, tam altın ne kadar? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altın ne kadar oldu? Fırat Çelik kimdir? Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Fırat Çelik kaç yaşında, nereli? Başakşehir - La Fiorita maçı izle! Başakşehir - La Fiorita maçı hangi kanalda, saat kaçta? Başakşehir - La Fiorita maçı şifresiz izleme linki EGM ATAMA SONUÇLARI 2024 ll EGM atama sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM atama sonuçları açıklandı mı?
+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
500

Yorumlar (2)

ömer:

normal ölünce de zaten yakıyorlar . Allah bizlere göstermesin

3
1
yanıtYanıtla
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Vecihi hem hata yapmış hem kendini kurtarmış.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title