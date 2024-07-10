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NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz

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ABD'nin başkenti Washington'da NATO'nun 75. yılı anma etkinliği düzenlendi. Toplantıda konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz" çıkışında bulundu. Stoltenberg'in ardından söz alan ABD Başkanı Joe Biden ise Ukrayna'ya ek hava savunma desteği sözü verdi.

NATO ülkeleri, 75. yıl anma etkinliğinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bir araya geldi. NATO Zirvesi'ne katılacak ülkelerin liderleri Andrew W. Mellon Oditoryumu'nda önce toplu fotoğraf çektirdi.

Ardından, İkinci Dünya Savaşı'ndan NATO'nun kuruluşuna, Bosna Savaşı'ndan Ukrayna Savaşı'na kadar birçok konuda görsellerin olduğu video izletildi.

NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz

Videonun bitiminde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg söz aldı. Stoltenberg, Kuzey Atlantik Anlaşması"na büyük saygı duyduğunu belirterek, anlaşma sayesinde barışın korunduğunu vurguladı.

NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz

"RUSYA'NIN KAZANMASINA İZİN VEREMEYİZ"

NATO'nun tarihin en başarılı ittifakı olduğunu belirten Stoltenberg, Ukrayna Savaşı'na da değindi. Stoltenberg, " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz" dedi. Stoltenberg,aksi takdirde bunun diğer otoriter rejimleri de cesaretlendireceğini savundu.

NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz

BIDEN UKRAYNA'YA HAVA SAVUNMA DESTEĞİ SÖZÜ VERDİ

Stoltenberg'in ardından Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden konuştu. Ukrayna'ya hava savunma desteği sözü veren Biden, "Ukrayna'nın hava savunması için tarihi bir bağış yapacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak." dedi.

NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz

"UKRAYNA DESTEĞİMİZLE RUSYA'YI DURDURACAKTIR"

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile durmayacağını da belirtti. Biden, "Ancak şunu bilin ki, Ukrayna bizim kolektif desteğimizle Rusya'yı durduracaktır" açıklamasını yaptı. Amerikan Başkanı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e "Başkanlık Özgürlük Madalyası" takdim etti. NATO'nun 75. yılı anma etkinliğine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Jens Stoltenberg Washington Joe Biden Ukrayna Rusya Nato Uluslararası İlişkiler Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (18)

Ahmet:

İleride göreceksiniz Rusya İstanbul'u işgal edecek.

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Göktuğ Alperen:

yaşlandın be ziyaaaaa emekli ol artık

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Murat Can:

Suriye mesellesini çözmek için moskovada çalmadığımız kapı kalmadı putinden randevu almaya çalışıyoruz belkide çoktan teslim olmuşuzdur.

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Musti40 :

Ahmet: Son türk erkek kadın ölmeden İstanbulu kimse işgal EDEMEZ! Hatta Doğuyu DAHİ!

yanıt8
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VEFA:

Adam haklı, Rusya bir kere kazanırsa sonrasında potaya Avrupa devletleri mi girer, Türkiye mi girer, Türki devletler mi girer bilinmez. Sonuçta ayı dalaşı!...

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albatros :

Sovyetler 1991 yılında dağılırken tek bir şartı vardı. sınırlarımda nato ülkesi istemiyorum. ama amerika ne yaptı? anlaşmaya uymadı ve rusyanın etrafını işgal gücü nato ile donattı. rusya ne yapsaydı?

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VEFA:

Bırakın bu eksik akılları. Devletler Nato'ya üye olup olmayacağına kendileri karar verir. Rusya'nın devletler üzerinde vesayeti mi var ki?..

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Marko Apostolidis:

albatros, aynen öyle... muzur rusya değil batı ülkeler.

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Marko Apostolidis:

bir zaman nato tr-gürcistan (sscb) sınırına jüpiter roketlerini koydu, tepki olarak rusya kübaya roket yerleştirmeye kalktı.... ukrayna savaşına sebep batıdır...

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Göktuğ Alperen:

buyurun o zaman sizi piste alalım

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