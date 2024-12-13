Üye Girişi
Haberler
Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür

Ankara'daki kritik görüşmenin ardından ABD'den Türkiye'ye teşekkür

 Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

Rusya ile Suriye'deki geçici hükümet arasında ilk temas gerçekleşti

 Suriye'ye ilk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu

İlk diplomatik atama! Burhan Köroğlu, Şam Maslahatgüzarı oldu
MİT Başkanı İbrahim Kalın ile beraberindeki Türk heyeti Şam sokaklarında görüntülendi

MİT Başkanı İbrahim Kalın ve beraberindeki heyet Şam sokaklarında

Murat Kurum'dan depremzedelere müjde! Tarih verdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, 2025 yılı sonuna kadar Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ilde evine giremeyen tek bir afetzede kalmayacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'de devam eden bakanlığın bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Asrın felaketinden etkilenen 11 ildeki depremzedeler için net bir mesaj veren Bakan Kurum, "2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 Yılı Bütçe Görüşmelerinde kürsüye çıkan Bakan Murat Kurum önemli mesajlara yer verdi.

"ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR"

Asrın felaketinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşabilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, "11 ilde 174 ayrı alanda 3.481 şantiyede 182 bin çalışanla dur durak bilmiyoruz" dedi.

"20 GÜN SONRA KONUTLARIN YÜZDE 45'İ TESLİM EDİLECEK"

419 bin ev ve iş yerinin inşasına başladıklarını da aktaran Bakan Kurum, "İnşa edilmesi gereken konutların % 93'ü başladı. 20 gün sonra konutların % 45'i teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİ BİLE KALMAYACAK"

Kürsüden net bir mesaj da veren Bakan Kurum, "2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" şeklinde konuştu.

Murat Kurum'dan depremzedelere müjde! Tarih verdi
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Yarım asırlık kulübün anahtarı valiye teslim edilecek
img

İki ile yeni havalimanı geliyor
img

Uzatmalarda kaçan 3 puanın sebebini bu soruna bağladı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Cok desteksiz atmissin gibi geldi...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bursa elektrik kesintisi! 13 Aralık İnegöl, Mudanya, Gemlik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Led Zeppelin neden geri gönderildi? Ankara elektrik kesintisi! 13 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1972'de Led Zeppelin grubu konser için Singapur'a geldiğinde onlardan hangisi istenmiş uçaklarından bile inmeden ülkelerine geri gönderilmişlerdir? 13 Aralık 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 13 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 13 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 13 Aralık Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 13 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 13 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Bodo Glimt Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Bodo Glimt Beşiktaş golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Avrupa Ligi puan durumu 12 Aralık Perşembe CANLI GÜNCEL! Van yarın okullar tatil mi 13 Aralık Cuma?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.