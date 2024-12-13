Murat Kurum'dan depremzedelere müjde! Tarih verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM'de devam eden bakanlığın bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Asrın felaketinden etkilenen 11 ildeki depremzedeler için net bir mesaj veren Bakan Kurum, "2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 Yılı Bütçe Görüşmelerinde kürsüye çıkan Bakan Murat Kurum önemli mesajlara yer verdi.

"ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR"

Asrın felaketinden etkilenen depremzedelerin evlerine kavuşabilmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Bakan Kurum, "11 ilde 174 ayrı alanda 3.481 şantiyede 182 bin çalışanla dur durak bilmiyoruz" dedi.

"20 GÜN SONRA KONUTLARIN YÜZDE 45'İ TESLİM EDİLECEK"

419 bin ev ve iş yerinin inşasına başladıklarını da aktaran Bakan Kurum, "İnşa edilmesi gereken konutların % 93'ü başladı. 20 gün sonra konutların % 45'i teslim edilecek" ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİ BİLE KALMAYACAK"

Kürsüden net bir mesaj da veren Bakan Kurum, "2025 yılı sonu itibarıyla 11 ilde evine girmeyen tek bir afetzede kardeşimiz kalmayacak" şeklinde konuştu.