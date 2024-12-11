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Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi

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27 Kasım'da Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatıp 61 yıllık Baas rejimini deviren muhaliflerin Suriye'deki ilerleyişi devam ediyor. Silahlı gruplar, çöken rejimin terör örgütü PKK/YPG'nin işgaline bıraktığı Deyrizor'un tamamında kontrolü sağladı.

Suriye'de muhalif grupların ilerleyişi sürüyor. Muhalif gruplar, terör örgütü PKK/ Ypg kontrolündeki Deyrizor'u terör örgütünden kurtardı.

GÜVENLİK KAYNAKLARINDAN AÇIKLAMA

Muhalifler, valilik binasından görüntüler paylaşırken, bölge halkı ve muhalif askerler kutlama yaptı. Güvenlik kaynakları "Deyrizor merkezi 21.30 itibarıyla muhalifler tarafından tamamen ele geçirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u kurtardı

REJİM GİDERAYAK TERÖR ÖRGÜTÜNE BIRAKMIŞTI

Çöken rejimin ordusu 6 Aralık'ta ülkenin doğusunda Irak sınırındaki Deyrizor ilinde konuşlu güçlerinin bazılarını çekmiş, il merkezini terör örgütü PKK/YPG'nın işgaline bırakmıştı.

Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u kurtardı

TERÖR ÖRGÜTÜ 10 SİVİLİ ÖLDÜRDÜ

Öte yandan Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından rejim güçlerinin kendisine devrettiği Deyrizor il merkezinde tutunamayan ve Arap aşiretleri tarafından çatışmaların ardından çıkarılan teröristler, kente yeniden saldırdı. PKK/YPG'li teröristlerin kent merkezindeki sivilleri hedef alarak açtığı ateşte 10 sivil hayatını kaybetti.

Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u kurtardı

DEYRİZOR'UN ÖNEMİ

Şam'ın kuşatılması ve Esed iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplar ve onlarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor il merkezi, Irak- Suriye sınır hattındaki Elbukemal ve Meyadin ilçelerinden PKK/YPG'yi çıkarmıştı. Deyrizor kent merkezinden başlayarak Suriye-Irak sınırına yakın Elbukemal ilçesine kadar olan bölgede, İran destekli gruplar yoğun varlık gösteriyordu.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor topraklarının neredeyse tümü ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeyken, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise devrilen Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolündeydi. İran Devrim Muhafızları, Irak üzerinden Suriye'ye ulaşan ikmal koridorunda Elbukemal ilçesi üzerinden Deyrizor ili merkezine devam ederek ülkenin iç kesimlerine erişim sağlıyordu.

Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'da kontrolü sağladı

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u kurtardı

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u kurtardı

Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar da 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Başkente açılan Humus ilinde, rejim karşıtı güçler, 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Muhalifler, terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Deyrizor'u tamamen ele geçirdi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
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8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, tekme tokat saldırdı
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30 yıl sonra cezaevinden çıkınca ilk gittiği yer bakın neresi oldu
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Suriyelilerin ülkelerine dönmelerine sevinmeyen biri var
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFake You hard:

Masallah Allah sizleri korusun

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıVEFA:

Bunlar artık birbirini yer durur. Suriye daha da en az 50 yıl kendine gelemez. Hatta Suriye diye bir yer kalır mı acaba o dahi meçhul!...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
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