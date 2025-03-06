MSB: Metinde ateşkes yok, PKK koşulsuz olarak silah bırakmalı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, haftalık basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, terör örgütü elebaşının silah bırakma ve örgütün lağvedilme çağrısına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"PKK VE İLTİSAKLI GRUPLAR SİLAHLARI TESLİM ETMELİ"

"27 Şubat'ta terör örgütüne, silahları bırakma ve örgütü lağvetme ile ilgili bir çağrı yapılmıştır.

Örgütün; terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir. Yapılan çağrıda olduğu gibi PKK ve onunla iltisaklı tüm grupların; terör faaliyetlerine son vermesi, kendini feshetmesi ve derhâl koşulsuz olarak silah bırakarak silahlarını teslim etmesi gerekmektedir.

Metinde yer almayan ateşkes gibi hususlar gündeme getirilerek kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılmamalıdır. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi, sürecin sabote edilmesine ve uzatılmasına müsaade edilmeyecek; temkinli ve akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır.

Terörle mücadelede elde edilen başarıda en büyük paya sahip olan aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin ailelerinin yeri, her zaman başımızın üzerindedir. Devletimiz aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerine daima sahip çıkacak, uğruna can verdiğimiz değerlerimizi korumaktan asla geri durmayacaktır."

ÖZGÜR ÖZEL'E MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tepki çeken açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına dair sorular üzerine şunları söyledi:

"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamada Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır."

TÜRK F-16'LARININ ŞAM ÜZERİNDE UÇUŞ YAPTIĞI İDDİASI

Bakanlık kaynakları, İsrail medyasında "Türkiye'nin Suriye'de 3 yeni üs kuracağına ilişkin haberler ve sosyal medyada İsrail'in Şam'a gerçekleştirdiği saldırının ardından Türk F-16'larının Şam'da uçuş yaptığına ilişkin haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Bölgeden gelen algı yaratma maksatlı haberlere ihtiyatla yaklaşılması gerekmektedir. Bahse konu haberler doğru değildir. Bu tür haberlerin Bakanlığımız ile irtibata geçilerek teyit edilmesi önemlidir.

Önceliğimiz komşumuz Suriye'de kalıcı bir güvenlik ve istikrarın sağlanmasıdır. Bu kapsamda Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız, yeni yönetimle yakın iş birliği ve koordinasyon içinde sürdürülmektedir."

Bakanlık kaynakları, Avrupa güvenlik mimarisine ilişkin sorular üzerine de şunları kaydetti:

"NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Son dönemde yaşanan gelişmeler neticesinde güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiği bu süreçte, Avrupa güvenliğinin ülkemiz olmadan sağlanması mümkün değildir. Ancak, ülkemizin AB'nin savunma girişimlerine katılımının siyasi gerekçelerle engellenmeye devam edilmesi çok yanlış bir tavır olacaktır. Avrupa'nın güvenlik alanındaki endişelerinin arttığı bu dönemde, ülkemizin AB'nin savunma çabalarına tam katılımı Avrupa'nın küresel anlamda bir aktör olması için de elzemdir."

UKRAYNA'YA ASKER GÖNDERİLECEĞİNE İLİŞKİN İDDİALAR

Bakanlık kaynakları, Ukrayna'ya Barış Gücü kapsamında Türk askerinin gönderileceğine yönelik haberlerle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı:

"Adil ve kalıcı bir barışa, her iki tarafın da eşit ve hakkaniyetli bir şekilde temsil edilmesiyle ulaşılabileceğine yönelik görüşümüz bakidir. Ülkemiz bu süreçte bölgede barışın sağlanması, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalması ve Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik her türlü yapıcı girişim desteklenmeyi sürdürecektir. Bununla birlikte savaşın sona erdirilmesine yönelik çok boyutlu diplomatik girişimleri Devletimizin ilgili kurumları ile yakın koordine içerisinde takip ediyoruz. Muhtelif mecralarda dile getirilmekle birlikte henüz kavramsal bir çerçeveye oturtulamamış olan bir misyona katkıda bulunma konusu, bölgesel istikrar ve barışın tesisi için gerekli görüldüğü takdirde ilgili tüm taraflarla karşılıklı olarak değerlendirecektir. "

RED FLAG-2025 TATBİKATINA KATRILIM

Bakanlık kaynakları, ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 tatbikatına ilişkin sorulara şunları söyledi:

"10-21 Mart tarihleri arasında ABD'de düzenlenecek Red Flag-2025 Karma Hava Harekâtı tatbikatına ülkemiz tarafından 5 adet F-16 uçağı ve 73 personel ile sekizinci kez katılım sağlanmaktadır. Uçaklarımız ve personelimizin ABD'ye intikali tamamlanmıştır.

Bahse konu tatbikat ilk olarak 1975 yılında icra edilmeye başlanmıştır. Her yıl 3-6 kez Nevada'da Red Flag; 4-6 kez, Alaska'da Red Flag-Alaska ismiyle icra edilen tatbikata ülkemiz tarafından son olarak 2016'da katılım sağlanmıştır".

26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Düzenlenen toplantıda terörle mücadelede son bir haftalık bilanço da açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 26 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak tarihinden bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 478'e yükseldi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

Son bir hafta içerisinde 8'i terör örgütü mensubu olmak üzere 99 şahıs yakalandı, bin 357 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 909, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 12 bin 534 oldu.

ASKERİ ATEŞEMİZ SURİYE'DE GÖREVE BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığı Basın-Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Suriye'deki gelişmelere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızın devam ettiği Suriye'ye görevlendirilen Askerî Ataşemiz 2 Mart'ta göreve başlamıştır.

Öte yandan, İsrail'in, Gazze'ye insani yardımların girişini engellemesi kabul edilemez bir uluslararası hukuk ihlalidir. İnsani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması ve İsrail'in Batı Şeria'da süregelen saldırılarını sonlandırması bölgede ateşkesin devamı için elzemdir. Ortadoğu'da kalıcı istikrar ve barış Filistinlilerin uğradığı adaletsizliğin son bulacağı iki devletli çözüm ile mümkündür" .