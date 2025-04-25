Kütahya'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem daha

Kütahya'da deprem fırtınası! Bir korkutan sarsıntı daha
Deprem sonrası toplanan kriz masasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken talimat

Erdoğan deprem sonrası toplanan kriz masasında bu talimatı vermiş
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz

Türkiye, Memişoğlu'nun aile ve çocuklarla ilgili sözlerini konuşuyor
İmamoğlu, soruşturmadaki 4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntülerde bomba bir detay var

4 kritik isimle gizli toplantı mı yaptı? Görüntüdeki bir detay bomba

MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz

MSB'den Kıbrıs'a müdahale sinyali: Yetkilerimizi kullanmaktan çekinmeyiz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başpiskoposu'nun Kıbrıs'taki Türkleri hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlık kaynakları, "Türkiye, GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyecek." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başpiskoposu'nun Kıbrıs'taki Türkleri hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

Gazetecilerin gündeme dair sorularını cevaplayan bakanlık kaynakları şu ifadeleri kullandı:

"TÜRKİYE, YETKİLERİNİ KULLANMAKTAN ÇEKİNMEYECEK"

"GKRY Başpiskoposu'nun açıklamalarını geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen yeni terör örgütü kurulması gelişmesiyle birlikte değerlendirilmeli. Tarihsel gerçekleri yok sayan, mevcut durumu ve Türkiye'nin Kıbrıs adasındaki varlığını çarpıtan bu zihniyet; barış, diyalog ve yapıcı bir yaklaşımın önünde ki en büyük engel. Uluslararası hukuku ve insani değerleri hiçe sayan bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini hedef alıyor. Kıbrıs hiçbir zaman bir Rum adası olmadı. Buna benzer düşüncedeki planların hayata geçirilmesi mümkün değildir ve buna müsaade edilmeyecek. Kıbrıs Türk halkı bu adanın asli ve eşit ortağıdır. Hiçbir güç onları bu topraklardan çıkarmaya muktedir olamayacak. Bugün Kıbrıs adasında barış hâkimse bunun Türkiye sayesinde olduğu hatırlanmalı. Türkiye, GKRY'nin Kıbrıs Türklerinin güvenliğini ve Ada'da barış ve istikrar ortamını tehdit eden faaliyetlerine karşı garantörlüğün kendisine vermiş olduğu yetkileri daha önce olduğu gibi kullanmaktan çekinmeyecek."

TEK ÇARE TESLİM OLMAK

"TEK ÇARE TESLİM OLMAK"

Türkiye Gazetesi'ndeki habere göre; MSB kaynakları "Terörsüz Türkiye" sürecini de değerlendirdi. Özellikle mağaralarda bulunan ve örgütün sözde yöneticileri ile iletişimi bulunmayan teröristlerin teslim olmasına yönelik yapılan çalışmalara dikkat çeken kaynaklar şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK'nın kendini fesih ve silah bırakma sürecini teşvik ederek, alt kadrolarda bulunan kararsız örgüt mensuplarını teslim olmaya ikna etmek, terörle mücadelede kararlılığı göstermek, silahlı mücadelenin bir çıkış yolu olmadığını, tek çarenin Türk adaletine teslim olmak olduğunu anlatmak maksadıyla Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak hazırlanan bildiriler Irak'ın kuzeyindeki örgütün barınma alanlarına havadan atılıyor."

MUHATABIMIZ İNGİLTERE

Almanya'nın Eurofighter tedarikine onay vermediğine dair haberlere dikkat çeken kaynaklar "Eurofighter Typhoon uçağının ülkemize satışına yönelik görüşmeler İngiltere ile yapılıyor. Bizim şu ana kadar Almanya ile bir görüşmemiz olmadı. Sürecin en başından bu yana muhatabımız olan İngiliz makamları tarafından bize resmî olarak iletilen olumsuz bir husus bulunmuyor. Birleşik Krallık devlet yetkilileri ve üretici firma görevlileri ile süreç planlandığı şekilde problemsiz yürütülüyor. Eurofighter Typhoon uçağının satışı ile ilgili olarak fiyat değerlendirme sürecimiz devam ediyor" dedi.

5 İHA GÖREVLENDİRİLDİ

MSB kaynakları, İstanbul'da meydana gelen depremler sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerinin teyakkuza geçtiğin belirterek Lojistik Genel Müdürlüğüne bağlı AFAD Daire Başkanlığı personelinin hızlı bir şeklide faaliyete başladığını, Tali Bölge Komutanlıkları Afet Yönetim Merkezlerinin aktif hâle getirildiğini bildirdi. Kaynaklar, bakanlığın koordinasyonunda BAYKAR'a ait üç ve bakanlığa ait İki olmak üzere toplam beş İHA'nın İstanbul semalarında havadan keşif yapmak için görevlendirildiğini kaydetti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Dünya
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Kıbrıs yerinde duruyor yalandan yere gürültü yapmayın orayı bu ülkenin kahramanları aldı zaten Siz önce güney kıbrıs a elçi i atayan sözde Türk devletlerine sorun ne oluyor diye Hamaset hamaset sonuç cort Ege'de ada kalmadı işgal edilmedik Suriye İsrail'e peşkeş çekildi PKK PYD YPG devleti kuruldu Neden bahsediyorsunuz Apo ile hasbihali bırakın ülkenin sorunlarına odaklanın Millet sizi sopa ile kovalamadan

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme57
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBlue Dream:

geçmiş olsun .Bu iktidar sayesinde Çevremizdeki bütün ülkeler işgal edildiği gibi,Kıbrısımızda işgal edilip elimizden gidecek.Ve biz sadece izleyeceğiz.

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme48
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıvatandaş:

kıbrısı almadan bu sorun çözülmez

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

ihaları İstanbulun üstünde uçurup ne yapacaksınız çatılardan düşen kiremitlerimi tespit edeceksiniz baykara iha kiralamak için para veriliyormu ülkenin yerli ve milli ihası anka ve aksungur niye kullanılmıyor

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAydin Kurt:

Herkez kendi kamuoyununa oynuyor canbaza bak hesabi

Yorum Beğen26
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBirileri:

Seçim yaklaşıyor anlaşılan. Her seçim öncesi savaşa giriyoruz :)

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.