MOSSAD'dan gizli operasyon! Kritik isim kaçırıldı

İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD'ın, Lübnan'da gerçekleştirdiği gizli bir operasyonla Ahmad Shukr isimli kişiyi kaçırdığı ileri sürüldü. Lübnanlı yetkililere dayandırılan haberlerde, emekli bir genel güvenlik subayı olan Shukr'ün kaçırılmasının, 1986 yılında kaybolan İsrail Hava Kuvvetleri pilotu Ron Arad dosyasıyla bağlantılı olabileceği belirtildi.

İddiaya göre Ron Arad, 1986'da Lübnan'ı bombaladığı sırada uçağının düşürülmesi üzerine Emel Hareketi tarafından canlı olarak yakalanmıştı. İsrail'in, Arad'ın akıbetine ilişkin arayışını 1986'dan bu yana sürdürdüğü kaydedildi.

Ron Arad.

OPERASYONDAN 2 GÜN ÖNCE LÜBNAN'A GİRDİLER

Haberde yer alan bilgilere göre, MOSSAD ajanları operasyondan iki gün önce Beyrut Uluslararası Havalimanı üzerinden Lübnan'a giriş yaptı. Ajanların İsveç pasaportu taşıdığı ve operasyonun ardından kısa süre içinde ülkeden ayrıldığı öne sürüldü.

Lübnanlı kaynaklar, Shukr'ün Beka Vadisi'ndeki Nebi Şit köyünden Zahle'nin dağlık bölgesine çekildiğini, kaçırılma olayının da burada gerçekleştiğini ifade etti. Shukr'ün bulunduğu bölgeyi terk etmeye nasıl ikna edildiğine dair ise ayrıntı paylaşılmadı.

RON ARAD'IN AKIBETİNİ ÖĞRENMEK İSTİYORLAR

İsrailli kaynakların, Shukr'ün Ron Arad'ın akıbetiyle ilgili bilgi sahibi olabileceğine inandığı iddia edildi. Arad'ın son olarak Nebi Şit'te, Shukr ailesine ait bir evde görüldüğü öne sürülürken, Shukr'ün kardeşinin de Arad'ın kaçırılması olayında yer aldığı iddialar arasında yer aldı. Söz konusu kardeşin 1988 yılında İsrail güçleriyle yaşanan çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Ahmad Shukr.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Lübnanlı bir yargı yetkilisi, Ahmad Shukr'ün kaybolmasına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü açıkladı. Yetkili, Shukr'ün kaçırılmasından iki gün önce ülkeye gelen İsveçlilerden birinin, Shukr'ün kaybolduğu gün Beyrut Havalimanı'ndan ayrıldığı yönünde bilgiler bulunduğunu söyledi. Yetkiliye göre müfettişler, Shukr'ün İsrail ajanlarınca öldürülmüş ya da İsrail'e kaçırılmış olma ihtimallerini araştırıyor; şu ana kadar Lübnan içinde herhangi bir iz bulunamadı.

Öte yandan İsrail istihbaratının daha önce de Lübnan'da çeşitli baskınlar düzenlediği, bu operasyonlarda bazı isimlerin öldürüldüğü ya da kaçırıldığı iddiaları hatırlatıldı.