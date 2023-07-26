Model tartışma sonrası uzaklaşmak isteyen erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Leicester'da bir model kadın, tartıştığı erkek arkadaşının arabasına yere düşerek hayatını kaybetti. Savcılık, erkek arkadaşının modelin kafasına tabanca ile vurduğu ihtimali üzerinde duruyor. Davada cinayetle suçlanan erkek, suçlamaları reddediyor.

İngiltere'nin Leicester şehrinde 28 yaşındaki model kadın Caragh Eaton, 42 yaşındakierkek arkadaşıIan Curson, ile tartıştıktan sonra uzaklaşmak isteyen erkek arkadaşını durdurmaya çalıştı. Erkek arkadaşı, gaza bir anda basınca arabanın camına doğru yaslana model yere düştü. Kafası sert zemine çarpan model hayatını kaybetti.

Olay ile ile ilgili görülen davada savcılık, mahkemeye ayrıca modelin kafasına demir bir nesne ile vurulduğuna dair bulguları sundu.

Savcılık, erkek arkadaşının yere düşmeden önce modelin kafasına tabanca ile vurduğu ihtimali üzerine duruyor. modelin düşmeden önce erkek arkada

Başlangıçta Caragh'ın trajik ölümünden sonra taksirle adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kalan Curson, "uzman bilimsel kanıtların" ortaya çıkmasının ardından cinayetle suçlandı.

Patolog, Caragh'ın kafasına bir yere düşerken diğeri de kulağının arkasına daha önce darbeden dolayı iki yara tespit etti.

Davanın açılışında savcı Tim Clark KC, "Şüphelinin Eaton'a, düşmeden önce sert nesne ile vurduğunu ifade etti.

Savcı, Curson'ın kız arkadaşını vurmak için herhangi bir silah kullanmadığını reddettiğini, ancak BB tabancası ve takılabilir şarjörünün arabasında bulunduğunu belirtti.

Curson, cinayet, taksirle adam öldürme ve tabanca bulundurma suçlarını reddediyor.

Dava devam ediyor.