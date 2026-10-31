Michigan'da Gazze tartışması 3 Kasım ara seçimlerinde Senato yarışını şekillendiriyor

Hayatı boyunca Demokratlara oy veren Samraa Luqman, Donald Trump'ın ABD başkanlığına yeniden seçilmesi için memnuniyetle oy vermişti. O zaman da önümüzdeki hafta yapılacak ara seçimlerde olduğu gibi, oyunu belirleyen tek bir konu vardı: Gazze. Yemen asıllı Amerikalı, BBC'ye yaptığı açıklamada "Her şey Gazze'ye bağlı" diyor." Gazze, İsrail ve Filistin konusunda doğruyu savunmuyorsanız, hangi partiden olursanız olun sizi görevde istemiyoruz ve size oy vermemize gerek yok" diye ekliyor. Biden yönetiminin İsrail'e verdiği desteğe tepki gösteren Luqman gibi sadık Demokrat seçmenler, 2024'te kritik öneme sahip Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi Parti'nin kazanmasına katkıda bulunmuşlardı. Michigan, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde yarışın en çekişmeli geçmesi beklenen yerlerden biri. Benzer endişeler Gazze tartışmasının her iki tarafındaki Michiganlı seçmenlerin oy tercihlerini şekillendiriyor.

Michigan'daki boş Senato koltuğu için verilen kıyasıya mücadele, Trump'ın görev süresinin geri kalanında Kongre'yi hangi partinin kontrol edeceğini belirlemede çok önemli. Demokratların bu koltuğu koruması, Cumhuriyetçilerin ise kazanması gerekiyor. Ancak seçim gününe doğru ilerlerken, durum oldukça belirsiz görünüyor.Bir tarafta, seçilmesi halinde ülkenin ilk Müslüman senatörü olacak olan Demokrat doktor Abdul El-Sayed var. İsrail'in 7 Ekim 2023'te Hamas ve diğer Filistinli silahlı grupların saldırılarının ardından Gazze'de gerçekleştirdiği askeri operasyonu defalarca "soykırım" olarak nitelendiren El-Sayed, İsrail bu iddiayı şiddetle reddediyor, ön seçimde İsrail yanlısı bir Demokratı az farkla mağlup etti. El-Sayed'in Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers, 14 yıl boyunca Temsilciler Meclisi'nde görev yapmış eski bir Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanı. Trump tarafından desteklenen Rogers, İsrail'e yapılan ABD askeri yardımın kesilmesine Amerikan ulusal güvenliği gereği karşı çıkıyor.ABD ara seçimleri genellikle ekonomi ve yaşam maliyeti gibi iç meselelere odaklanırken, Gazze'deki savaş Michigan seçmenleri için neredeyse bir turnusol kağıdı haline geldi. Her iki aday da, çatışmayı finanse etmek için Amerikalıların ödediği vergilerin kullanıldığını vurguladı. Brown Üniversitesi'nin Savaşın Maliyetleri projesine göre, ABD askeri yardımı Eylül 2025'e kadar tahmini 21 milyar dolara ulaştı.Michigan, ABD'deki en yüksek Arap Amerikalı nüfus oranına sahip eyalet. Ayrıca, ev shipliği yaptığı Yahudi seçmen nüfusu İsrail'e güçlü bir destek sağlıyor. Her iki kesim de tarihsel olarak Demokrat Parti'nin en önemli seçmen tabanlarından biri olarak görülüyor.Ancak 2024'te, Demokratların Ortadoğu politikasından hayal kırıklığına uğrayan bazı Arap ve Müslüman seçmenler "kararsızlar" kampanyası düzenlediler. O dönemki Başkan Joe Biden'ın İsrail'e verdiği "sarsılmaz" desteğe duydukları hayal kırıklığını göstermek için 100 binden fazla kişi ön seçimler sırasında desteğini geri çekti.

Kamala Harris başkan adayı olduğunda, onun bu politikayı devam ettirme sözü karşısında Luqman gibi seçmenler kendilerini ihanete uğramış hissettiler."Hayatım boyunca Demokratlardan başka hiçbir partiye oy vermedim. Çok öfkeliydim. Mesele sadece ateşkes çağrısı yapmamaları ya da soykırımı durdurmaya çalışmamaları değildi. Beni asıl öfkelendiren, çıkıp 'Yanlış yaptığımız hiçbir şey yok. Politikalarımızı aynı şekilde sürdürmeye devam edeceğiz' demeleriydi" diyor.Bunun üzerine Luqman, Trump'ı destekleyen Müslüman seçmenler dalgasına katıldı. "Sadece oy vermedim, onun için kampanya da yürüttüm" diyor.Luqman şu anda kendini Cumhuriyetçi olarak tanımlasa da, El-Sayed'in Senato adaylığını coşkuyla destekliyor.

Kendisi de Arap kökenli bir Amerikalı seçmen olan Amer Zahar, Demokrat Parti'nin El-Sayed gibi Filistin yanlısı bir adayı benimsemesinin, ancak 2024 seçimlerinin yarattığı sarsıcı uyarı sayesinde gerçekleştiğini söylüyor.Zahar, "Demokrat Parti her zaman bana hitap etmiyor; sanırım toplumumuza da her zaman hitap ettiği söylenemez" diyor."Demokrat Parti içinde bir devrim yaratmamız gerekiyordu; 2024'te tam olarak bunu yaptık... İşte bu devrimin ve Filistin konusunda duyarlı adayların kazandığı zaferlerin ardından, artık kendimizi çok daha fazla 'evimizde' hissediyoruz."Partideki bu değişen dengeler, birçok Arap kökenli Amerikalı seçmenin kaygılarına yanıt vermiş olsa da başka bir kesim şimdi terk edildikleri korkusunu dile getiriyor.

Bazıları, bir kriz anında El-Sayed'in Yahudi toplumunu koruma iradesini sorguluyor. Mart ayında Temple Israel Sinagogu'na yönelik şiddet içeren bir saldırının ardından, "İncinmiş insanlar başkalarını incitir" demişti. Saldırgan, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği bir hava saldırısında yakınlarını kaybetmişti.El-Sayed daha sonra özür dileyerek saldırıyı haklı çıkarmaya çalışmadığını söyledi. Ancak bu durum, meseleyi tamamen çözüme kavuşturmadı.Michigan Hahamlar Kurulu Başkanı Aaron Starr, "Bu gerçekten de içimizi acıttı" diyor ve El-Sayed'e oy vermeyeceğini açıkladı.BBC'ye, "Toplumumuzun büyük çoğunluğu Demokratlara oy verdi ve şimdi Demokrat Parti üyelerinin, herkesin değil ama Demokrat Parti içindeki bazı adayların söz ve eylemlerinin güvenliğimizi tehlikeye attığını hissediyoruz" dedi.

2024'te Michigan'daki bazı Müslüman Demokratlar gibi, bazı koyu Yahudi Demokratlar da şimdi Cumhuriyetçi adaya oy vereceklerini veya hiç oy vermeyeceklerini söylüyor.Michigan Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi ve avukat Jordan Acker, "Ben bir Demokratım ancak her şeyden önce oy vereceğim kişinin bana, siyasi görüşlerime ve varoluşuma saygı duyduğuna inanmalıyım" diyor.Acker, El-Sayed'i 20 yıldır tanıyor. Birlikte üniversiteye gitmişler. Ancak Acker, eski sınıf arkadaşına oy verip vermeyeceğinden emin değil."Abdul'un dünya görüşünde, Yahudiler birey olarak kabul edilebilirler ancak bir halk olarak kabul edilemezler. ve bana göre bu son derece endişe verici" diyor.

Cumhuriyetçi aday Rogers ise İsrail'in güçlü bir dostu olduğunu göstererek eyaletteki Yahudi seçmenlerin desteğini kazanmaya çalışıyor. Ayrıca El-Sayed'i "Yahudi karşıtı" olarak nitelendirdi.Kendisini eleştirenler Rogers'ı rakibini radikal İslam'a sempati duyan biri olarak göstermeye çalışarak İslamofobiyi körüklemekle suçluyor. Hem Rogers hem de Trump, ailesi Mısır'dan göç eden El-Sayed'in Müslüman Kardeşler ile bağlantısı olduğunu iddia etti. El-Sayed ise defalarca bu grubu onaylamadığını söyledi ve herhangi bir bağlantısı olduğu iddiasını yalanladı.Seçmenlerin önemli bir bölümü için, hararetli seçim kampanyası yalnızca partizan ayrışmaları değil, aynı zamanda ırksal ve etnik gerilimleri de körükledi. Ancak El-Sayed destekçisi ve Yahudi seçmen David Freund, bunun uzun vadeli olacağını düşünmüyor."Tüm azınlıkların güvenliği için tüm azınlıkları savunmak gerekir" diyor ve ekliyor: "Yahudilerin güvenliği, 'Yahudi güvenliği' diye ayrı bir kategoriye alınarak korunamaz. Bu, herkesin demokratik haklarıyla ilgili daha geniş kapsamlı bir meselenin parçası.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .