Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Şara ile Şam'da görüştü
Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
Şam'daki zirvede çarpıcı Türk bayrağı detayı
İlklerin zirvesi! Protokoldeki değişim ses getirecek cinsten
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
İmralı'da yapılacak görüşme öncesi Bahçeli'den dikkat çeken çağrı
'Belediye ezanı yasakladı' iddiası ortalığı karıştırdı
"Ezan yasaklandı" iddiası ortalığı karıştırdı

Meta'nın Filistin'e sansür uyguladığı ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li milyarder Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook'un, 7 Ekim 2023 sonrası Filistinli haber kuruluşlarına sansür uyguladığı ortaya çıktı.

İsrail'in Gazze saldırılarının başlangıcından bu yana, Gazze'ye dışarıdan sadece sınırlı sayıda gazetecinin girmesine ve girenlerin ise İsrail ordusu eşliğinde kontrollü çekim yapmasına izin verildi. Gazze'den daha fazla haber almak isteyenler için ise bu boşluğu sosyal medya doldururken Filistin merkezli faaliyet gösteren Filistin TV, Wafa haber ajansı ve Filistinli Al Watan News gibi haber kuruluşlarının Facebook sayfaları, dünyanın dört bir yanındaki pek çok kişi için hayati bir bilgi kaynağı olarak öne çıktı.

FİLİSTİN MERKEZLİ 20 HABER KURULUŞUNUN ETKİLEŞİMİ İNCELENDİ

BBC bu kapsamda, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarından önceki ve sonraki bir yıl içinde Filistin merkezli önde gelen 20 haber kuruluşunun Facebook sayfalarındaki etkileşimini inceledi. Savaş döneminde kitlesel etkileşimin artması beklenirken, analizde, Filistin merkezli medya kuruluşlarının Facebook hesaplarının etkileşiminde 7 Ekim 2023 sonrası yüzde 77'lik düşüş olduğu görüldü.

İSRAİLLİ HABER KURULUŞLARININ ETKİLEŞİMLERİ ARTMIŞ

Etkileşim oranlarındaki düşüşün sebebini inceleyen BBC, İsrail merkezli haber kuruluşlarına baktığında ise tam tersi bir grafik tespit etti. Yediot Ahronot, Israel Hayom ve Channel 13 gibi 20 İsrailli haber kuruluşunun Facebook sayfaları incelenirken bu sayfaların etkileşimlerinin ise yaklaşık yüzde 37 arttığı ortaya konuldu. BBC ayrıca, Sky News Arabia ve Al Jazeera gibi önde gelen 30 Arapça haber kaynağının Facebook sayfalarında da aynı analizi gerçekleştirdi. Buralarda ise etkileşimde yaklaşık yüzde 100 gibi bir artış görüldü.

META'DAN BELİRLİ SESLERİ KASITLI OLARAK BASTIRDIĞI İMALARINA İTİRAZ

Facebook'un sahibi Meta, belirli sesleri kasıtlı olarak bastırdığı yönündeki imaların "kesinlikle yanlış" olduğunu belirtiyor.Meta, Hamas'ın hem ABD hem de Meta'nın kendi politikaları kapsamında tehlikeli bir örgüt olarak tanımlandığı gerekçesiyle bu grubun "ifade özgürlüğü hakkını dengelemekte zorlandığını" açıkladı. Konuya dair açıklama yapan Meta'nın bir sözcüsü ise "Hata yaptığımızı kabul ediyoruz, ancak belirli bir sesi kasıtlı olarak bastırdığımıza dair herhangi bir ima kesinlikle yanlıştır." dedi.

META ÇALIŞANLARI, FİLİSTİNLİLERE KARŞI POLİTİKALARININ DAHA AGRESİF HALE GETİRİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Meta'nın eski ve mevcut beş çalışanı da şirket politikalarının Filistinli kullanıcılar üzerinde yarattığı etkiyi değerlendirerek, "Hamas saldırısından sonraki bir hafta içinde kod değiştirildi ve esasen sistem Filistinlilere karşı daha agresif hale getirildi." ifadesini kullandı. Şirket içi mesajlarda bir mühendisin "Filistinli kullanıcılara karşı yeni bir önyargı getirebileceğinden" hareketle söz konusu kod değişikliğiyle ilgili endişelerini dile getirdiği de görüldü.

Meta'nın Filistin'e sansür uyguladığı ortaya çıktı
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
img

Şam'da tarihi kare! Fotoğrafa bakan herkes aynı detaya takıldı
img

Polis ekibine 10 kişi birden saldırdı
img

TikTok erişime kapatılıyor: 2025'te kimse giriş yapamayacak
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Şaşırdık mı? Hayır. Saygılarımla.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
Cimbom Kayseri'de gol olup yağdı
Galatasaray maçında olay: Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Taraftarlar, Muslera'nın arkasından sahaya daldı
Taraftarlar kıyameti kopardı: Beşiktaş'ın logosu değişti
Beşiktaş'ın logosu değişti
ABD, Kızıldeniz'de kendi savaş uçağını düşürdü
ABD'den Kızıldeniz'de tarihi hata
Canlı anlatım! Kayseri'de gol yağmuru
Kayseri'de gol yağmuru var! Tempo bir an olsun düşmüyor
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem yapmıştı! Baba Umut Kardeş intihar etti
SMA'lı kızı için toplanan paralarla alem görüntüleri gündem olmuştu

Son Dakika Haberleri

Kayserispor-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? KAYSERİSPOR GALATASARAY maç özeti! Golleri kim attı? Galatasaray'a verilen penaltı pozisyonu! (VİDEO İZLE) TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Bodrumspor maçı CANLI,HD, donmadan izleme linki Gaziantep-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti? GAZİANTEP ANTALYASPOR maç özeti! Golleri kimler attı? Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor kaç yaşında, nereli? Şef Ömür Akkor'un hayatı ve kariyeri! Çam ağacı süslemek günah mı? Çam ağacı süslemek haram mı Diyanet? Kayserispor-Galatasaray maçı ilk 11'ler! Kayserispor Galatasaray maçı ilk 11'leri açıklandı mı? GÖZTEPE ÇAYKUR RİZESPOR maçı CANLI, HD izle! Süper Lig Göztepe Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Tarih netleşti! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 23 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu Gaziantep FK - Antalyaspor maçı CANLI, HD izleme linki! GAZİANTEP FK ANTALYASPOR maçı şifresiz izle
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.