Seçtiği şarkı gündem oldu! Malezya Başbakanı İbrahim'den bomba Erdoğan paylaşımı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesine ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği resmi görüşmenin ardından sosyal medya hesabından Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğrafları paylaştı.

"KALBİMİN TEK SAHİBİNE" İLE PAYLAŞTI

İbrahim'in, paylaştığı fotoğraflara eklemeyi tercih ettiği şarkı ise dikkatleri çekti. Güneydoğu Asya ülkesinin lideri, paylaşımına ünlü şarkıcı İrem Derici'nin "Kalbimin Tek Sahibine" adlı şarkısını ekledi. İbrahim'in paylaşımı kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

"KENDİSİNİN VE HEYETİN KATILIMINDAN DUYDUĞUM MEMNUNİYETİ İFADE ETTİM

İbrahim, fotoğrafın açıklamasında ise Erdoğan ile Malezya-Türkiye İş Forumu'nda bir araya geldiklerini belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ticari işbirliğinin acilen artırılması gerektiğini vurguladım" ifadelerini kullandı. Görüşmenin Erdoğan'ın Malezya'daki son programı olduğunu hatırlatan İbrahim, "Kendisinin ve heyetin katılımından duyduğum memnuniyeti ifade ederek, kurulan ilişkinin gelecekteki iş birliğine geniş bir etki yapacağını belirttim" dedi.