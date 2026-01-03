Haberler

Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını açıkladı. CNN'nin aktardığına göre; operasyonda Maduro ve eşi gece yarısı uyudukları sırada ABD askerleri tarafından yatak odalarından sürüklenerek alındı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yakalandığını ve ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
  • ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşine uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı ve ABD'ye karşı makineli tüfek ile yıkıcı cihazlara sahip olma suçlamaları yöneltti.
  • CNN, Maduro ve eşinin gece yarısı uyurken ABD askerleri tarafından yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldığını bildirdi.

ABD, Venezuela'da geniş çaplı operasyon düzenledi. ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda ABD tarafında ölen olmadığını ve az sayıda yaralı olduğunu söyleyen Trump, "Maduro operasyonu dünyaya mesajdı" dedi.

YATAK ODALARINDAN SÜRÜKLENEREK ÇIKARILDILAR

Tüm dünya gelişmeleri yakından takip ederken CNN, Maduro ve eşinin gece yarısı uyurken ABD askerleri tarafından yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldığını okuyucularına servis etti. CNN'in konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberine göre; Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD güçleri tarafından yatak odalarından çıkarılırken sürüklendi. Kaynaklar, çiftin operasyon esnasında uyuduklarını ve saatin gece yarısı olduğunu kaydetti.

Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

NE OLDU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu. Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı. ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Maduro ve eşi gece yarısı uyurken yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldı

NE İLE SUÇLANIYOR?

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail Erbek:

Dünya için ABD ne büyük bir tehdit.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

