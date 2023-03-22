Macron: Reform yıl sonundan önce yürürlüğe girmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede emeklilik yaşını 62'den 64'e yükseltmeyi öngören reformun ardından başlayan protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Macron "Reformun yıl sonundan önce yürürlüğe girmesi gerekiyor. Emeklilik reformu demokratik yolunda devam edecek" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, TF1 ve France 2'nin ortak yayınında emeklilik reformuna yönelik başlayan protestolarla ilgili açıklamalarda bulundu. Protesto ve greve rağmen geri adım atmadığı görülen Macron, "Reformun yıl sonundan önce yürürlüğe girmesi gerekiyor. Emeklilik reformu demokratik yolunda devam edecek. Bu reformu neden yapma ihtiyacımızın olduğunu başarılı şekilde anlatamadık. Ancak bu bir gereklilik" ifadelerini kullandı.

Macron, sendikaları üç haftadan bir aya kadar diyaloğu yeniden başlatmaya davet etti. Macron ayrıca Başbakan Elisabeth Borne'a duyduğu güvenin devam ettiğini belirtti.