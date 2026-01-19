Haberler

Macron ile yatağından uyandırdığı Trump'ın telefon görüşmesi kamerada

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı bir telefon görüşmesine ait görüntüler ortaya çıktı. 2025 Mayıs'ta yapılan görüşmeye ait görüntülerde, Macron'un sabah erken saatlerde Trump'ı aradığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini ilettiği anlar yer alıyor. Uykulu bir sesle konuşan Trump'ın, Macron'a verdiği yanıtlar ise oldukça dikkat çekici.

Fransız basını, Mayıs 2025'te Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşanan dikkat çekici bir diplomasi trafiğine ait anları yayımladı.

MACRON-TRUMP GÖRÜŞMESİ KAMERADA

Görüntülerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ABD Başkanı Donald Trump'ı sabah saatlerinde telefonla aradığı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 30 günlük koşulsuz ateşkesi kabul ettiğini ilettiği anlar yer alıyor. Macron'un, "Donald, senin için çok erken olduğunu biliyorum. Bu saatte seni aradığım için özür dilerim" dediği duyuluyor ve ardından Kiev'in anlaşmayı kabul ettiğini Trump'a açıkladığı görülüyor.

UYKULU TRUMP'IN DERDİ NOBEL

Uykulu bir sesle konuşan Trump'ın ise ilk önce Macron'a, "Bütün bunları kabul etti mi?" diye sorduğu, daha sonrasında da, "Ohh iyi, bunun için Nobel Ödülü" dediği duyuluyor. Konuşmanın devamında da henüz ayılmamış olan Trump, mırıldanarak Macron'u övüyor ve, "Sen en iyisisin" diyor.

BU KEZ DİĞER LİDERLERİ DE YANINA ALIP ARADI

Bu kısa görüşmeden sonra Zelenski'nin yanı sıra İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Polonya Başbakanı Donald Tusk, Almanya Başbakanı Friedrich Merz de yanındayken tekrar Trump'ı arayan Macron'un, gazetecilerin odada bulunduğu konusunda Trump'a uyarıda bulunduğu ve Kiev ile varılan anlaşmayı yeniden teyit ettiği görülüyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
Haberler.com
