Fenerbahçe'de 2 yıldız isme Sturm Graz maçında kesik

Uefa Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze’yi saf dışı bırakan Fenerbahçe, 3. eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

İLK 11 TERCİHİ BELLİ OLDU

5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal’ın ilk 11 tercihi şekillendi.

KALE VE ORTA SAHADA DEĞİŞİKLİK

TRT Spor’un haberine göre; tecrübeli teknik adam, özellikle kalede ve orta sahada kritik değişikliklere gitme kararı aldı. Buna göre kalede Mert Günok'un yerine Ederson oynayacak. Savunma hattı Gornik Zabrze maçında olduğu gibi Semedo, Skriniar, Ake ve Oosterwolde'den oluşacak. Orta sahada ise Matteo Guendouzi'ye Fred yerine İsmail Yüksek eşlik edecek. Hücum hattında ise İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca sahne alacak.