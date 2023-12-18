Macaristan Başbakanı Orban'dan nükteli paylaşım: 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım

Resmi temaslarda bulunmak için Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen Togg hediye etti. Orban ise Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Hediyeleşmeye ilişkin sosyal medya hesabından nükteli bir paylaşım yapan Orban, "Yaptığım en iyi anlaşma. 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orban'a Togg hediye ederken, Macar Başbakan ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. O anlarla ilgili nükteli bir paylaşım Orban, "Yaptığım en iyi anlaşma. 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım." dedi.

"YAPTIĞIM EN İYİ ANLAŞMA"

Macaristan Başbakanı Orban sosyal medya hesabı X'ten, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin nükteli bir paylaşım yaptı. Erdoğan'ın kendisine Togg hediye etmesi ve kendisinin de Erdoğan'a Macar atı hediye etmesine değinen Orban, "Yaptığım en iyi anlaşma. 1 beygir verdim, karşılığında 435 beygir gücü aldım." ifadelerini kullandı.

Başbakan Orban, nükteli paylaşımının altına "Macaristan'a hoşgeldiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan" notunu da düştü.

OLTU SİYAHI RENGİNDE TOGG HEDİYE ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Orban'a yerli ve milli imkanlarla üretilen, Oltu siyahı renginde Togg hediye etti. Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin 100. yılına özel hazırlanan "HU TR-100 plakalı" Togg'u kullanan Başbakan Orban'a otomobil hakkında bilgi verdi.

ORBAN'DAN ERDOĞAN'A MACAR ATI JESTİ

Başbakan Orban da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Macar atı hediye etti. Erdoğan ve Orban, basına kapalı gerçekleşen ikili görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.