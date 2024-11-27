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Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu

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İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması Orta Doğu'ya rahat bir nefes aldırırken Lübnanlı muhabirin gelişmeyi duyurduğu anlar büyük ses getirdi. Kadın muhabir canlı yayın sırasında önce kaskını ardından ise çelik yeleğini çıkardı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Lübnan ile İsrail hükümetlerinin onaylamasının ardından duyurduğu ateşkes antlaşması yerel saatle 04.00 (Türkiye saati ile 05.00) itibarıyla yürürlüğe girdi.

ÇARPICI 60 GÜN DETAYI

Lübnan Silahlı Kuvvetlerinin 60 gün içinde Lübnan'ın güney sınırına konuşlanarak bu bölgenin kontrolünü sağlayacağını belirten Biden antlaşmanın, söz konusu bölgeden Hizbullah unsurlarının silahsızlandırılarak Litani Nehri'nin kuzeyine geçirilmesini öngördüğünü kaydetti. Biden, 60 günlük süreç zarfında İsrail askerlerinin kademeli şekilde bölgeden geri çekileceğini söyledi.

ABD VE FRANSA DESTEK VERECEK

Biden, bu süreçte Lübnan'da herhangi bir Amerikan askerinin görev almayacağını da kaydederek, ABD ve Fransa'nın öncülüğünde uzun süren diplomatik çabaların sayesinde anlaşmaya varıldığını vurguladı. Başkan Biden ayrıca, ABD ve Fransa'nın başını çektiği bir uluslararası koalisyonun ateşkes antlaşmasının uygulanması konusunda destek vereceğini belirtti.

Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu

ORTA DOĞU RAHAT BİR NEFES ALDI

İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes antlaşması Orta Doğu'ya rahat nefes aldırırken o anlarda kaydedilen bir görüntü dünya basınında büyük ses getirdi.

Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu

CANLI YAYINA DAMGA VURAN HAREKET

Lübnanlı muhabir,İsrail ve Hizbullah arasındaki ateşkesi kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu. Kadın muhabirin hareketleri kısa sürede viral oldu.

Lübnanlı muhabir ateşkes antlaşmasını kask ve çelik yeleğini çıkararak duyurdu
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Dereyi gormeden pacalari sivamayin...

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

İSRAİL ateşkesi bunun için ister REHAVET.. Amaca güzel hizmet etmiş

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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