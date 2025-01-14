Los Angeles'taki büyük yangına sebep olmakla suçlanan kişi yakalandı

Los Angeles'ta büyük bir yangına neden olmakla şüphelenen ve yerel halk tarafından yakalanan kişinin, Meksikalı kaçak göçmen Juan Manuel Sierra-Leyva olduğu belirlendi. Perşembe günü Kenneth Yangını'nın başladığı bölgede pürmüz tabancasıyla yakalanan şüpheli, denetimli serbestlik ihlali nedeniyle gözaltına alındı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, bisikletle dolaşan şüpheli, eski Noel ağaçlarını ve çöp kutularını ateşe vermeye çalışıyordu. Bölge sakinleri durumu fark edince harekete geçerek şüpheliyi çembere aldı ve polis gelene kadar plastik kelepçelerle etkisiz hale getirdi.

Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, şüphelinin elinde pürmüz tabancasıyla bir adamla tartıştığı, ardından diğer sakinlerin müdahalesiyle yere yatırıldığı görülüyor. Görgü tanığı Renata Grinshpun, "Grup olarak birlik olduk ve birkaç kişi onu diz çöktürmeyi başardı" dedi.

ICE kaynakları, Sierra-Leyva hakkında gözaltı talebi çıkarmayı planladıklarını, ancak Kaliforniya'nın "sığınma eyaleti" statüsü nedeniyle bu talebin muhtemelen kabul edilmeyeceğini belirtti. Şüpheli henüz kundakçılıkla suçlanmadı ve Los Angeles'taki son yangınlarla bağlantısı araştırılıyor.

Öte yandan olay, şehirdeki evsizlik sorununu yeniden gündeme getirdi. New York Post'un haberine göre, LA sokaklarındaki evsiz kamplarında çıkan yangınların sayısı 2020-2023 arasında ikiye katlanarak 13.909'a ulaştı. Yetkililer, 1.000 dönümden fazla alanı etkileyen Kenneth Yangını'nın başladığı bölgeyi suç mahalli olarak değerlendirmeye devam ediyor.