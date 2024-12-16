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Londra'da kilise önünde silahlı saldırı: 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Londra'nın Gifford Road bölgesinde bir kilise önünde düzenlenen silahlı saldırıda 40'lı yaşlarda bir anne hayatını kaybetti, 30'lu yaşlarda iki erkek ağır yaralandı. Saldırı, River of Life Elim Pentekostal Kilisesi önünde gerçekleşti.

Londra'nın Gifford Road bölgesinde bir kilise önünde düzenlenen silahlı saldırıda bir anne hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

Cumartesi akşamı saat 21:15'te River of Life Elim Pentekostal Kilisesi önünde gerçekleşen saldırıda, kimliği henüz açıklanmayan 40'lı yaşlarda bir anne olay yerinde hayatını kaybederken, 30'lu yaşlarda iki erkek ağır yaralandı. The Sun gazetesi tarafından paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde, siyah renkli bir aracın içinden açılan yedi el ateş sonrası, insanların can havliyle kaçıştığı görülüyor.

Kilise Papazı Lawrence Larbie, "Saldırı sırasında kilisemizin yaşlı bir üyesinin taziyesi vardı. Tam bir kaos yaşandı. İnsanlar vurulan kişileri tanıyordu" dedi.

Hayatını kaybeden annenin yakın arkadaşı, "Hepimizin hayatında bir ışık gibiydi. Çocuklarına düşkün, onlar için sürekli çalışan harikulade bir anneydi. Böyle bir sonu hak etmedi" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden biri, "Kızım olaydan 10 dakika önce eve geldi. Önce havai fişek sandık ancak komşumun çığlıklarını duyunca bir saldırı olduğunu anladık. 2008'den beri burada yaşıyorum, ilk kez böyle bir olayla karşılaştık" dedi.

Metropolitan Polis yetkilileri, olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Emniyet Müdürü Tony Josephs, "Deneyimli dedektiflerimiz bu korkunç şiddet olayının faillerini bulmak için çalışıyor. Olayın görgü tanıklarının bizimle iletişime geçmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Polis, henüz bir tutuklama yapılmadığını ve olay yeri inceleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, çevrede delil araştırması sürdürülüyor.

Londra'da kilise önünde silahlı saldırı: 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Londra'da kilise önünde silahlı saldırı: 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Londra'da kilise önünde silahlı saldırı: 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Londra'da kilise önünde silahlı saldırı: 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Londra'da kilise önünde silahlı saldırı: 1 kadın hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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