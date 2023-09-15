Libya'yı vuran kasırga, çölleri göle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler ürkütücü

10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden oldu. Felakette ölü sayısı 11 bin 300'ü bulurken, Derne'nin yakınında bulunan çöl göle döndü.

GELEN GÖRÜNTÜLER ÜRKÜTÜCÜ

Sel felaketinin ardından göle dönen çölden gelen görüntüler felaketin boyutunu gözler önüne derdi. Binlerce kişinin öldüğü ve kaybolduğu felakette çölün ortasından geçen yolda kamyon ve tırların devrildiği görüntülere yansıdı.

YETKİLİLER BÖLGEYE GİTTİ

Ordu ve hükümet liderleri, birkaç gün önce helikopterle bölgeye gelerek koşullarını inceledi ve bölgeye kurtarma ekipleri ve yardım gönderileceğini belirtti. Yetkililer, suyun boşaltılması ve yolların ve patikaların açılması yönünde talimatlar verdi.