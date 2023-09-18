Libya'da sel felaketinde protestolar

Libya'da sel felaketinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Derna'da, yüzlerce kişi yetkilileri protesto etti. Göstericiler, Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi'nin evini basarak ateşe verdi.

Libya'da sel felaketinin yaşandığı Derna'da yüzlerce kişi, kent merkezindeki Al Sahaba Cami önünde toplanarak, Libyalı yetkilileri protesto etti. Yetkililerden hesap vermelerini isteyen göstericiler, Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in de aralarında bulunduğu yetkilileri istifaya çağırdı. Siyasi olarak parçalanan Libya'da ulusal birlik çağrısı yapan Göstericiler, "Akile seni istemiyoruz. Bütün Libyalılar kardeştir" sloganı attı.

Göstericiler, Derna'da çöken iki baraj ile ilgili uluslararası soruşturma çağrısında bulunurken, Libya'da bulunan iki hükümetinde krizi yönetemediğini ifade etti. Göstericiler ayrıca, Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi'nin evini basarak ateşe verdi.

Ülke doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilip öldürülmesinden bu yana yönetimin doğu ve batı olmak üzere ikiye bölündüğü ülkede, batıda Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görev yaparken, Derna'nın bulunduğu doğu kesimini ise "Başbakan" Ossama Hamad yönetiyor. Ülkede iki yönetimin bulunması, sel felaketine hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale edilmesini de zorlaştırıyor.

Libya'daki sel felaketinde 11 bin 300 kişi hayatını kaybederken, 10 binden fazla kişi ise kayboldu. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise çoğu Derna kentinde olmak üzere 38 bin 640'tan fazla kişinin evsiz kaldığını tahmin ediyor. - TOBRUK