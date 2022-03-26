Kuzey Kore yeni balistik füzesinin görüntülerini paylaştı! Başkan Kim'in yer aldığı o anlar film sahnesini aratmadı

Kuzey Kore gelen tepkilere ve uygulanan yaptırımlara rağmen balistik füze denemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2022 yılı içerisindeki 11. balistik füze denemesini gerçekleştiren ülke o anlara dair bir video yayınladı.

BİR SONRAKİ BALİSTİK FÜZE 23 MART TARİHİNDE FIRLATILACAK

Pyongyang Uluslararası Havalimanı'ndan ateşlenen füzenin Japon Denizi'nde bulunan hedefi vurmadan önce 6 bin 248 kilometre irtifaya çıktığı ve bin 90 kilometre yol kat ettiği açıklandı. Füze denemesinin ardından açıklamalarda bulunan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, "ABD emperyalistlerinin engellemeye çalıştığı füzemiz mücadeleye tamamen hazır. Güçlü nükleer savaş caydırıcılığımızı hem nitelik hem de nicelik olarak artırmaya devam edeceğiz. Son füzenin geliştirilme sürecini doğrudan yönetiyoruz ve 23 Mart'ta fırlatma için yazılı bir emri imzaladık" ifadelerine yer verdi.

PAYLAŞILAN GÖRÜNTÜLER FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Füze denemesi sonrası paylaşılan görüntülerin film sahnesi gibi olması sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi. Kıtalararası balistik füzenin fırlatılmasına yaklaşıldığı anlarda Kim Jong ve yanındaki askerlerin ağır çekimde saatlerine bakması ve Kuzey Kore liderinin fırlatma anında dudak hareketleriyle 'Ateş' emri verdiği kısımlar görüldü.

BAŞKAN KİM TOM CRUISE'A BENZETİLDİ

Görüntülerin devamında, pilot gözlükleri ve deri ceketiyle 1986 yapımı Top Gun filminde rol alan Tom Cruise'a benzetilen Kim, füzenin fırlatılacağı alanda kurmaylarıyla birlikte yürüyüş yaptı. Yürüyüşün belli kısımlarında görüntülerin ağır çekimde gösterilmesi dikkat çekti.