Kuzey Kore'nin 'Hayalet' tatil köyü Wonsan-Kalma ilk kez turist kabul etti

Kuzey Kore, hayaletimsi yeni "Benidorm" tarzı sahil tesisi Wonsan-Kalma'ya ilk turist gruplarını ağırladı. Ancak bu ilk ziyaretçi kafilesi, her yerde "gözcülerin" kendilerini takip ettiğini ve telefonlarının muhtemelen dinlendiğini bildirdi. Japon Denizi kıyısında, eskiden füze deneme alanı olan devasa bir yapay beyaz kum plajına sahip olan bu yeni inşa edilen tatil köyü, bizzat Diktatör Kim Jong-Un tarafından açıldı ve Rus turistlere yönelik paket turlarla hizmet vermeye başladı.

Rus misafirler, deneyimin kendi ülkelerinden bile daha baskıcı bir devlette çok farklı olduğunu belirtiyor. Blogger Daria Zubkova'ya göre, "Her yerde size eşlik ediyorlar… plajda bile birisi bizimle yürüdü." Ancak Daria, bununbir gözetimden ziyade misafirlere yönelik "tatlı bir ilgi" olarak yorumlandığını ekledi. "Sizinle birlikte yürüyorlar. İsterseniz sohbet ediyorlar, istemezseniz sadece arkanızdan yürüyorlar." Daria, görevlilerin "kaybolmamızdan veya başka bir şeyden endişe ettiklerini iddia ettiklerini" de sözlerine ekledi.

Ancak veteriner terapist olan Daria, birçok kişinin korktuğu şeyin "her yerde bir tür telefon dinlemesi vb." olduğunu ifade etti. "Büyük olasılıkla, tüm bunların muhtemelen var olduğunu düşünüyorum, ancak biz korkmadık, çünkü birinin bizi bu yüzden azarlayacağı hiçbir şeyimiz yoktu."

Raporlara göre, 20.000 kişiye kadar konaklama kapasitesine sahip olan ve jet-skilerle donatılmış olan Wonsan-Kalma tatil köyüne gelmek isteyen Rus turistlerin, öncelikle Rusya'nın doğu şehri Vladivostok'a kendi imkanlarıyla ulaşmaları gerekiyor. Buradan Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a uçuşlar düzenleniyor.

Ancak ülkeye vardıktan sonra, 13 kişilik ilk misafir grubunun Pyongyang'dan Wonsan'a yapacağı kısa uçuşu aniden iptal edildi ve yerine bir tren ayarlandı. Daria, "Sadece 13 kişi için koca bir tren akıl almaz bir şeydi," dedi. "Yeni, çok konforlu ve klimalıydı." Tren pencerelerinden köyleri ve tarlalarda çalışan, pek zengin olmayan insanları gördüğünü de ekledi.