Kraliyet Sarayı duyurdu: Prenses için akciğer aranıyor

Norveç Kraliyet Sarayı, Veliaht Prenses Mette-Marit'in son dönemde sağlık durumunun kötüleştiğini ve bu nedenle akciğer nakli olmasının beklendiğini duyurdu.

KRONİK BİR RAHATSIZLIĞI VAR

52 yaşındaki Mette-Marit, Norveç Veliaht Prensi Haakon'un eşi olarak görev yapıyor. Prensesin, 2018 yılında akciğerlerde yara oluşumuna ve oksijen alımında azalmaya neden olan kronik bir hastalık olan pulmoner fibrozis teşhisi aldığı biliniyor.

SAĞLIK DURUMU KÖTÜYE GİDİYOR

Kraliyet Sarayı'ndan yapılan açıklamada, sonbahar aylarında gerçekleştirilen çeşitli tetkiklerin veliaht prensesin sağlık durumunda belirgin bir olumsuzlaşmaya işaret ettiği belirtildi. Açıklamada, Mette-Marit'in ne zaman organ nakli bekleme listesine dahil edileceğinin ise henüz netleşmediği ifade edildi.

"NAKİL İÇİN GEREKLİ SÜRECE YAKLAŞTIK"

Aynı açıklamada görüşlerine yer verilen Oslo Üniversitesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Birimi'nden Prof. Dr. Are Martin Holm, akciğer nakli için gerekli sürece yaklaşıldığını belirterek, "Zamanı geldiğinde naklin yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları sürdürüyoruz" dedi.