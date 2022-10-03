Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenindeki keçinin şeytanı temsil ettiği iddiası

Sosyal medyada, 8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine eşlik eden keçinin şeytani bir anlam taşıdığı iddia edildi. Görüntü dünyada gündem oldu.

Kraliçe Elizabeth öldükten sonra resmi bir törende bandoya liderlik eden bir tekenin fotoğrafı, sosyal medya kullanıcıları tarafından Britanya kraliyet ailesinin Şeytan'a saygı gösterme olarak yanlış yorumlandı.

KRALİÇE'NİN CENAZE TÖRENİNE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Görüntüyü onlarca kişi sosyal medya hesabından paylaşarak fotoğrafın Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinin olduğu gün çekildiği iddia edildi.

GÖRÜNTÜ III. CHARLES'IN KRAL İLAN EDİLDİĞİ GÜNDEN ÇEKİLDİ

Ancak bandonun fotoğrafının Şeytan'a tapmakla hiçbir ilgisi yok. Görüntü Kraliçe'nin cenaze törenine değil, III. Charles'ın kral ilan edildiği güne ait.

KRALİYET ORDUSU GELENEĞİ

Bandoya eşlik eden keçi, yüzlerce yıl öncesine dayanan Kraliyet Galler alayının bir geleneği. Hayvanın bandoya eşlik ettiğine dair farklı sebepler var ancak bunlar şeytandan ziyade şans hikayelerini içeriyor. Kraliyet Galler ve onların öncül birimleri, 1770'lerden beri keçileri maskot olarak benimsemiştir.