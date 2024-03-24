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Rusya'da konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall adlı konser salonuna önceki gün akşam saatlerinde terör saldırısı düzenleyen ve 150 kişiyi öldüren teröristler, yakalanmaları sonrası yeniden Moskova'ya getirildi.

Moskova'da bulunan Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart gecesi silahlı saldırı düzenlenmiş ve 150 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi de yaralanmıştı. Saldırının görüntüleri dünya kamuoyunda infial yaratmıştı. Terör saldırısını gerçekleştiren kişilerin terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları ve yakalandıkları öğrenilmişti.

Konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi

4 TERÖRİST DAHİL 11 KİŞİ YAKALANDI

Rusya İstihbarat Servisi (FSB), saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. FSB'den yapılan açıklamada saldırının özenle planlandığı, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Ayrıca, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı" ifadelerine yer verildi.

Konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi

Rusya İstihbarat Servisi Direktörü Aleksandr Bortnikov, saldırganların hepsinin Tacikistan uyruklu olduğunu açıkladı.

Konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi

  • Nasridinov Makhmadrasul: 37 yaşında
  • Ismonov Rivozhidin: 51 yaşında
  • Safolzoda Shokhinjonn: 21 yaşında
  • Nazarov Rustam: 29 yaşında

Konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi

TERS KELEPÇE ŞEKİLDE BAŞKENTE GETİRİLDİ

Yakalanan teröristler, Rusya İstihbarat Servisi elemanları tarafından başkent Moskova'ya getirildi. Kameraya yansıyan görüntülerde ters kelepçe yapılan ve gözleri bağlı olan teröristlerin, polis aracından indirilip binaya nakledildiği anlar görüntülendi.

Konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi

MOSKOVA'DA KONSER SALONUNA DÜZENLENEN TERÖR SALDIRISI

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü. Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkarken, çatı bir süre sonra çöktü.

Konser salonunu tarayan teröristler, kana buladıkları Moskova'ya getirildi

Rusya Soruşturma Komitesi saldırıda 150 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

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