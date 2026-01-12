Haberler

Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi

İran'da 15 gündür devam eden protestolarda ölü sayısı 538'e yükselirken, bugün gerilimi tırmandıracak bir gelişme yaşandı. Rejime destek veren kalabalık gruplar sokağa inerken, hükümete destek mesajları veren sloganlar atarak dev bir gösteri düzenledi. Ülkede protesto düzenleyen kalabalık grupların karşı karşıya gelmesinden endişe ediliyor.

  • İran'daki protestolarda en az 538 kişi hayatını kaybetti.
  • İran'daki protestolarda 10 bin 600'den fazla kişi gözaltına alındı.
  • İran'daki protestolar 28 Aralık 2025'te ekonomik sorunlar nedeniyle başladı.

İran'da ekonomik sorunları gerekçe göstererek sokağa inen binlerce kişi protestolarını 15. günde devam ettirirken, gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi.

10 BİNDEN FAZLA GÖZALTI VAR

HRANA, son iki haftada ülke genelindeki gösterilerde 490'ı gösterici, 48'i emniyet görevlisi olmak üzere en az 538 kişinin öldüğünü açıkladı. Açıklamada, 10 bin 600'den fazla kişinin de gözaltına alındığı ifade edildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan İranlı yetkililerden ölü sayısına dair resmi açıklama yapılmazken, Associated Press (AP) de can kaybına ilişkin rakamları bağımsız olarak teyit edemediğini bildirdi. HRANA, en son ölü sayısının 116'ya çıktığını duyurmuştu.

HÜKÜMET DESTEKÇİLERİ SOKAĞA İNDİ

İran'da protestolar 15. gününde devam ederken bugün gerilimi tavan yaptıracak bir gelişme daha yaşandı. Rejim karşıtlarının günlerdir süren gösterilerinin ardından bu kez hükümet destekçileri sokağa indi.

TANSİYON OLDUKÇA YÜKSEK

Yabancı destekli olduğunu iddia ettikleri protesto ve ayaklanmalara karşı dev bir gösteri düzenleyen hükümet destekçileri, attıkları sloganlarla rejimin yanında oldukları mesajını verdi. Ülkede tansiyon git gide yükselirken, iki grubun karşı karşıya gelmesinden endişe ediliyor.

İRAN'DAKİ GÖSTERİLER

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken HRANA, 10 Ocak'ta (gösterilerin 14. gününde) yayımladığı raporda, 37'si emniyet görevlisi ve 4'ü sağlık çalışanı olmak üzere 116 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 600'ü aşkın kişinin yaralandığını, 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMelike Kuş:

İranda kaos iç savaşa dönebilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

