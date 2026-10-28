Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

KKTC Başbakanı Üstel, Güler'in Kıbrıs mesajlarını güçlü destek olarak değerlendirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Başbakanı Üstel, Güler'in Kıbrıs mesajlarını güçlü destek olarak değerlendirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Kıbrıs mesajlarını değerlendirdi. Üstel, Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve güvenliği konusundaki kararlı duruşunun kendilerine güç verdiğini belirtti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, " Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve güvenliği konusundaki kararlı duruşu bizlere güç vermektedir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in İskenderun'da düzenlenen 2'nci Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı Sancak Tevdi Töreni'nde Kıbrıs meselesine ilişkin verdiği mesajları değerlendirdi. Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, Güler'in Kıbrıs Türk halkının güvenliği ve egemen eşitliğine yönelik kararlı tutumunun Türkiye'nin KKTC'ye verdiği güçlü desteğin göstergesi olduğunu bildirdi. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkının haklı davasına verdiği desteğin önemine işaret eden Üstel, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve güvenliği konusundaki kararlı duruşunuz bizlere güç vermektedir" ifadelerini kullandı.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının Ada'da azınlık değil, egemenlik haklarına sahip eşit bir halk olduğunu vurgulayarak, yarım asrı aşan müzakere süreçlerinin kalıcı bir çözüme ulaşamadığını kaydetti. Kıbrıs meselesinde çözümün temelinin iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü olduğunu aktaran Üstel, bu ilkelerden geri adım atılmayacağının belirtti.

KKTC Başbakanı Üstel, Rum tarafının Kıbrıs Türk halkına yönelik spor, kültür ve sanat alanlarındaki engellemelerine de değinerek, "İzolasyonların ve dışlayıcı politikaların sona ermesi gerekiyor. Türkiye, Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde Kıbrıs Türk halkının güvenliğine yönelik kararlılığının en büyük güvencesi. KKTC ile Türkiye arasındaki dayanışma güçlenerek devam edecek. KKTC olarak ana vatan Türkiye ile tam bir dayanışma içerisinde, devletimizi güçlendirmeye, halkımızın refahını artırmaya ve egemen eşitliğimizi uluslararası alanda savunmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türk halkına verdikleri destek dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türkiye'ye teşekkür eden Üstel, "Ana vatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kader birliği, ortak geleceğimizin ve güvenliğimizin en güçlü teminatıdır" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Nijerya'da cuma namazı sırasında katliam! Ölü sayısı 62'ye yükseldi

Cuma namazı sırasında katliam! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Bakan Ersoy duyurdu, tam 4 bin yıllık! Tunç Çağı'ndan günümüze kadar ulaştı

Bir adım attı, 4 bin yıllık iz bıraktı! İşte silinmeyen hatıra
Adana'da 15 yaşındaki oğlu başından vurulan babadan haraç iddiası: 7-8 milyon lira verdim, hâlâ tehdit ediyorlar

Evini sattı, milyonlar verdi! 15 yaşındaki oğlu başından vuruldu
Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek

Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları ödeyecekler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Motosikletle düşüp boynu kırıldı, felç kaldı! Emirhan Beşer yaşadıklarını iki kitapta anlattı

Motosikletten düştü, boynu kırıldı! Sürücülere kan donduran uyarı
Başak Dizer’den Kıvanç Tatlıtuğ’a aşk dolu doğum günü kutlaması

Eşini öpmelere doyamadı! İyi ki doğdun aşk
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Takside mide bulandıran görüntü! Hastanenin yanına park edip...
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı

Seçimi kaybedince babası gibi ülkeden kaçtı
Ted Bundy'nin 52 yıl önceki bir cinayeti daha aydınlatıldı! Emniyet müdürünün 17 yaşındaki kızını öldürdüğü DNA ile belirlendi

Ted Bundy'nin bir kurbanı daha çıktı! Emniyet müdürünün kızıymış
19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül

19 yaşındaki genç kızı böyle kaçırdılar! Yerini bildirene büyük ödül
Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız

'Komşu'dan bomba Türkiye itirafı: İzinsiz hiçbir şey yapamayacağız