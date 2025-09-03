Kim Jong Un, halefi olarak gördüğü 12 yaşındaki kızını ilk kez dünyaya tanıttı

Kim Jong Un, halefi olarak gördüğü 12 yaşındaki kızını ilk kez dünyaya tanıttı
Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong Un, Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde 12 yaşındaki kızı Kim Ju-ae'yi olası halefi olarak dünya sahnesine çıkardı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu hafta Çin ve Rusya ile ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Pekin'e gitti. Ancak ziyaretin bir başka önemli boyutu vardı: Kızını dünyaya tanıtmak.

İLK KEZ SAHNEYE ÇIKTI

Kim'in 12 yaşındaki kızı Kim Ju-ae, babasına eşlik ederek Pekin'de düzenlenen askeri geçit töreninde ilk kez uluslararası bir etkinlikte sahneye çıktı. Salı günü özel trenle başkente ulaşan Kim ve beraberindekileri, üst düzey Çinli yetkililer karşıladı.

Kuzey Kore'nin resmi medyası tarafından yayımlanan fotoğraflarda Ju-ae, babasının yanında yer aldı. Bu, onun ilk yurtdışı ziyaretiydi. 2022 sonlarından bu yana askeri geçit törenleri, silah testleri ve kritik siyasi etkinliklerde sıkça babasının yanında görülmesi, Ju-ae'nin özel bir konuma sahip olduğunun göstergesi sayılıyor.

Kim Jong Un, halefi olarak gördüğü 12 yaşındaki kızını ilk kez dünyaya tanıttı

VELİAHTI OLARAK YETİŞTİRİYOR

Güney Koreli uzmanlar, genç kızın veliaht olarak yetiştirildiği görüşünde olsa da temkinli yaklaşıyor. Yine de Kim Jong Un'un, altı yıl aradan sonra yaptığı ilk Çin ziyaretine kızını da götürmesi, onun statüsünün yükseldiğine işaret ediyor. Seul'deki Kuzey Kore Araştırmaları Üniversitesi'nin eski başkanı Yang Moo-jin, bu ziyareti "Çin liderliğine kendini tanıtma ritüeli" olarak nitelendirdi.

"KUZEY KORE'NİN İKİNCİ ADAMI"

Sejong Enstitüsü'nden Cheong Seong-chang ise, "Pekin'deki görüntü, Ju-ae'nin sadece ülke içinde değil, dışarıda da Kuzey Kore'nin ikinci adamı gibi görüldüğünü gösteriyor. Kim Jong Un, kızını Çin'e götürerek onun halefi olacağı mesajını güçlü biçimde verdi" dedi. Kim Jong Un'un kendisi de babası Kim Jong-il tarafından genç yaşta varis ilan edilmiş, ancak bu durum 2008'de Kim Jong-il felç geçirene kadar gizli tutulmuştu.

