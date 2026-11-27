Kenya'nın Lamu kıyısında 2011'de İngiliz bir çifte düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle idama mahkûm edilen okuma yazma bilmeyen oduncu Ali Kololo, hayatının Londra Büyükşehir Polisi'nin (Scotland Yard) davadaki tutumu yüzünden mahvolduğunu söyledi. Kololo, aklanmasından sonra ilk kez bir yayın kuruluşuna konuştu; röportaj BBC'de yayımlandı.

Kololo, mahkûmiyetinde payı olduğunu söylediği emekli dedektif Neil Hibberd'ın mahkemede yanıltıcı ifade verdiğini ve hukuka aykırı davrandığını öne sürerek Londra polisine tazminat davası açtı. Polis davaya itiraz ediyor; avukatlar sürecin yıllar alabileceğini belirtiyor.

HAYAL TATİLİ KABUSA DÖNDÜ

Somalili silahlı kişiler 2011'de David ve Judith Tebbutt çiftinin sahildeki bungalovuna girdi. David Tebbutt'u öldüren saldırganlar, Judith Tebbutt'u kaçırıp Somali'de altı ay esir tuttu.

Kenya polisi saldırıdan sonraki 24 saat içinde, bir dönem çiftin kaldığı tatil köyünde bahçıvanlık yapan Kololo'yu gözaltına aldı. Kololo, günlerce sopalarla dövüldüğünü, sigarayla yakıldığını ve okuyamadığı bir ifadeye parmak basmaya zorlandığını anlatıyor. "Ne olduğunu bilmeden imzaladım" diyen Kololo, ifadeyi "bir yalanlar dağı" diye niteliyor. Kenya polisi ise her zaman yasalar çerçevesinde çalışmaya özen gösterdiğini açıkladı.

DOSYASINDA BİTİŞ TARİHİ YERİNE "ÖLÜM" YAZIYORDU

Soruşturmaya destek için Kenya'ya giden Londra polisi ekibine, gözaltındakilerin sorgusundan elde edilen bilgileri kabul etmeme talimatı verilmişti. Buna rağmen ekibin başındaki Hibberd, Kololo'nun ifadesini istedi ve mahkemede ona dayandı. Hibberd ayrıca Kololo'nun giydiği ayakkabı türünün kumdaki izlerle eşleştiğini söyledi; oysa Kololo'yu yakalayan polis onun yalınayak olduğunu belirtmişti, Londra polisinin kendi adli incelemesi de izlerin o ayakkabıya ait olup olmadığını saptayamamıştı.

Avukatı olmadan yargılanan, tanıkları kendi ana dili olmayan Svahili dilinde bir tercüman aracılığıyla sorgulamak zorunda kalan Kololo, 2013'te idama mahkûm edildi. Saldırıyla ilgili mahkûm edilen tek kişi oydu. Üç yıl idam koğuşunda kalan Kololo'nun cezası daha sonra ömür boyu hapse çevrildi. Cezaevi dosyasında bitiş tarihi yerine "ölüm" yazdığını gördüğünü anlatan Kololo, "Her an idam edilebileceğime inanıyordum" dedi.

MAĞDUR KADIN DA MASUM OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

İngiltere'nin bağımsız polis denetim kurumu IOPC, yıllar sonra Hibberd'ın mahkemede önemli adli kanıtları gizlediğini tespit etti; ancak dedektif emekli olduğu için disiplin sürecine çıkarılamadı. Kenya Yüksek Mahkemesi de kovuşturmanın kanıtlarına ilişkin kuşkular nedeniyle Nisan 2023'te Kololo'nun mahkûmiyetini bozdu. Kololo'nun masum olduğuna inanan Judith Tebbutt da onun "günah keçisi" yapıldığını söylemişti.

Cezaevinde iki kez vereme yakalanan Kololo, bugün çamur bir kulübede tek başına yaşıyor. Eşi ondan boşandı, çocukları okul masrafları karşılanamadığı için okulu bıraktı. Londra polisi ise Kololo'dan özür dilemedi ve iddialara yorum yapmadı.

Kaynak: BBC