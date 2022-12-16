Kendisini aldatan kocasına sinirlenen kadın, yataktaki tüm fotoğraflarını ifşa etti

Kenya'da kendisini aldatan kocasına sinirlenen bir kadın, kocasının telefonundan aldığı fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraflarda kadının Kikuyu adlı kocası ve sevgilisinin yataktaki çıplak anları yer alıyor.

Kenya'da ilginç bir olay meydana geldi. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın, Kikuyu adlı adamın telefonunu incelediğinde ise artık emindi.

FOTOĞRAFLARI KAYDEDİP PAYLAŞTI

Kocasının telefonundan, bir kadınla çekilmiş olan çıplak pozları alan kadın, daha sonra bu pozları sosyal medya üzerinden paylaştı.

YAKINLARINDAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada adamın çıplak pozlarını gören yakınları da Kikuyu'ya karısını aldattığı gerekçesiyle büyük tepki gösterdi. Çiftin ayrıldığı öğrenildi.

İşte o fotoğraflar: