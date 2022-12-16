Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kendisini aldatan kocasına sinirlenen kadın, yataktaki tüm fotoğraflarını ifşa etti

Dünya Haberleri

Kenya'da kendisini aldatan kocasına sinirlenen bir kadın, kocasının telefonundan aldığı fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Fotoğraflarda kadının Kikuyu adlı kocası ve sevgilisinin yataktaki çıplak anları yer alıyor.

Kenya'da ilginç bir olay meydana geldi. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenen kadın, Kikuyu adlı adamın telefonunu incelediğinde ise artık emindi.

FOTOĞRAFLARI KAYDEDİP PAYLAŞTI

Kocasının telefonundan, bir kadınla çekilmiş olan çıplak pozları alan kadın, daha sonra bu pozları sosyal medya üzerinden paylaştı.

YAKINLARINDAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medyada adamın çıplak pozlarını gören yakınları da Kikuyu'ya karısını aldattığı gerekçesiyle büyük tepki gösterdi. Çiftin ayrıldığı öğrenildi.

İşte o fotoğraflar:

Kendisini aldatan kocasına sinirlenen kadın, yataktaki tüm fotoğraflarını ifşa etti

Kendisini aldatan kocasına sinirlenen kadın, yataktaki tüm fotoğraflarını ifşa etti

Kendisini aldatan kocasına sinirlenen kadın, yataktaki tüm fotoğraflarını ifşa etti

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Aldatmak Afrika Kenya Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title