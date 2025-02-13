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Kayalıklardan suya atlarken yaptığı hata, hayatına mal oldu

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ABD'de 28 yaşındaki ragbi oyuncusu ve fitness eğitmeni Santiago Bourdieu, kayalıklardan yaptığı atlayış sonucu hayatını kaybetti. Olay, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Honolulu Okyanus Güvenlik Departmanı'nın cankurtaranları, Bourdieu'yu aramak için kayalıklara tırmandı. Yaklaşık 15 dakika sonra Bourdieu, dalgalı sularda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde kayalıklarından atlayan bir adamın ölümcül atlayışı cep telefonu kamerasına yansıdı. Cumartesi günü gerçekleşen olayda, çevredekiler yaralı maceraperestin sularda sürüklenişini çaresizce izledi.

28 yaşındaki ragbi oyuncusu ve fitness eğitmeni Santiago Bourdieu, akşam saat 18:00'den sonra hızlı bir koşuyla kayalığın kenarına doğru atıldı. Instagram'da paylaşılan videoda, 15 metrelik kayalık yüzeyden dümdüz aşağı düştüğü görülüyor.

The Mirror'ın haberine göre, tatilde olan Bourdieu, hatalı atlayıştan sonra su yüzeyine çıkmadı. Bir arkadaşı onu bulmak için dalgalı sulara atladı.

Görüntülerin devamında, Honolulu Okyanus Güvenlik Departmanı'ndan cankurtaranların onu aramak için kayalara tırmandığı görülüyor.

Yaklaşık 15 dakika sonra, Buenos Aires'teki St. Nicholas Okulu'nda beden eğitimi öğretmeni olarak çalışan Bourdieu'yu dalgalı sularda buldular.

Kurtarma ekipleri CPR uyguladı ve tedaviye olumlu yanıt verdiği bildirildi. Ancak daha sonra hastanede hayatını kaybetti.

Oahu adasında Honolulu yakınlarında bulunan Spitting Cave kayalıkları, adanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Mağaranın ismi, şiddetli okyanusun kayaları sürekli dövmesi ve mağaranın suyu "tükürmesi" görüntüsünden geliyor.

Spitting Cave'de birçok kişi hayatını kaybetti. Honolulu Okyanus Güvenliği'nin KHON 2'ye verdiği bilgiye göre, son beş yılda ekipler kayalıklardan atlama yaralanmaları, boğulma veya boğulma tehlikesi geçirme olaylarına 52 kez müdahale etti.

Eski bir bölge sakini Brian Lauro, "Eğer kayalık ıslaksa, o zeminden sürüklenip suya düşebilir ve geri çıkamayabilirsiniz," dedi. "Ayrıca suyun köpüklü olmasını istemeyiz. Köpüklü suda yüzemezsiniz, sıvı quicksand gibidir."

Okyanus Güvenliği, Spitting Cave'den kimsenin atlamaması gerektiğini belirtti ve uyarı levhaları yerleştirdi.

Lauro, "Turistlerin havuzda, gölde veya taş ocağında yüzmeleri, burada atlayabilecekleri anlamına gelmez," dedi. "Dışarıdan gelenlere tehlikeli olacak bir günde bile atlamamaları söylense de, bizim çocuklarımızı görüp 'Ben de yapabilirim' diyorlar. Sonra başları belaya giriyor."

Kayalıklardan suya atlarken yaptığı hata, hayatına mal oldu

Kayalıklardan suya atlarken yaptığı hata, hayatına mal oldu

Kayalıklardan suya atlarken yaptığı hata, hayatına mal oldu

Kayalıklardan suya atlarken yaptığı hata, hayatına mal oldu
Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıCENGİZ B.:

FENOMEN OLACAM DİYE YAPILANLARA BAKIN. DEĞDİ Mİ DİYE SORACAKTIM AMA YOKSUN ????????????

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah akıl fikir versin böylelerine

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