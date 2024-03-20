Kate Middleton'ın ameliyat olduğu klinikte bir personelin Prenses'in gizli tıbbi ve kişisel bilgilerine ulaşmaya çalıştığı ortaya çıktı

Kate Middleton'ın tedavi gördüğü özel klinik hakkında bir personelin, prensesin tıbbi kayıtlarına ve kişisel bilgilerine erişmeye çalıştığı iddiası üzerine soruşturma açıldı.

Londra Kliniği'nin yetkilileri, prensesin ocak ayındaki planlanmış karın ameliyatından sonra kişisel bilgilerine en az bir personelin erişmeye çalıştığının iddia edilmesi üzerine acil bir soruşturma başlattı..

Veri denetim kurumu Bilgi Komiserliği (ICO), 'ihlal raporu aldığını' ve 'sunulan bilgileri değerlendirmekte olduğunu' doğruladı.

Bu arada, merkezi Londra'nın Marylebone bölgesinde bulunan klinikte içeriden gelen bilgilere göre, klinik çalışanları,'güvenilen bir meslektaşlarının böyle bir 'güven ve etik ihlali' yapabileceğini duyduklarında 'şok ve üzüntü yaşadıklarını söyledi.

Prensesin iddialardan haberdar olduğu söylenirken, Kensington Sarayı'nın bir sözcü, 'Bu Londra Kliniğinin içmeseledir' dedi.

İddialı gizlilik ihlali, prensesin Ocak ayındaki operasyondansonra dün ortaya çıktı.

Sosyal medyadaki utanç verici troll'ler, Kate'in halktan uzak bir şekilde iyileşmeyi tercih etmesini, temelsiz ve incitici iddiaları yaymak için bir fırsat olarak kullandılar.

'Katespirasyonlar' arasında, Brezilya poposu kaldırmasından iyileştiği veya koma halinde olduğu iddiaları da vardı. Daha karanlık teoriler arasında ise öldüğü, bir vücut dublörü tarafından değiştirildiği veya Wales'ın evliliğinin sorunlu olduğu iddiaları yer aldı.

Londra Kliniği, iddia edilen ihlalin tam olarak ne zaman gerçekleştiğini doğrulayamadı, ancak bu açığın ortaya çıkması, prensesin geçtiğimiz hafta sonu Windsor'da dışarıda olduğu görüntülerin ortaya çıkmasından bir gün sonra geldi.

Skandalı açıklayan hastane içinden bir kaynak, Mirror'a şunları söyledi: 'Bu, büyük bir güvenlik ihlali ve Kraliyet Ailesi üyelerini tedavi etme konusunda lekesiz bir üne sahip olan hastane için son derece zararlı bir durum.

Hastane yöneticileri, olay kendilerine bildirildikten hemen sonra Kensington Sarayı'na başvurdu ve saraya tam bir soruşturma yapılacağını garanti etti.