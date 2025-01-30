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Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

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Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani resmi ziyarette bulunduğu Suriye'de Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından karşılandı. Katar Emiri Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de büyük bir değişim yaşanırken Devlet Başkanlığı görevine ise dün Ahmed eş- Şara getirilmişti.

DEVLET BAŞKANI ŞARA KARŞILADI

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Esad rejiminin devrildiği Suriye'ye geldi. Şam Uluslararası Havalimanı'na gelen Al Thani'yi Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara karşıladı.

Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

ESAD SONRASI KRİTİK ZİYARET

Havalimanındaki karşılamaya ayrıca Suriye Başbakanı Muhammed el-Beşir, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra ve Katar'ın Şam Büyükelçiliği'nin çok sayıda yetkilisi katıldı. Al Thani, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu.

Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu

Katar Emiri Al Thani, Suriye'yi ziyaret eden ilk lider oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
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