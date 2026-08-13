Donör Spermiyle Dünyaya Gelen Çiftin Akraba Olma Korkusu: Fransa'daki Yasalarla Mücadele

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. ."Sorun şuydu: Donörünüzün kim olduğunu bilmiyorsanız, onun herkes olabileceğini hayal edebilirsiniz." Donör spermi kullanılarak dünyaya gelen Arthur Kermalvezen, yıllar boyunca gittiği her yerde muhtemel babalar gördü: "Öğretmenim olabileceğini, otobüste gördüğüm insanların olabileceğini hayal ediyordum... ve buna çok öfkeleniyordum çünkü böyle yaşamak imkansız."Yetişkinlik döneminde yine donör yoluyla dünyaya gelmiş Parisli Audrey'ye aşık olduğunda, bu soru daha da acil hale geldi.Audrey, tanıştıkları anı "ilk görüşte aşk" olarak tanımlıyor.Ancak bu bağ romantik bir çekim miydi yoksa genetik bir çekim mi?Doğdukları dönemde Paris'te yalnızca iki sperm bankası vardı ve birçok erkek birden fazla bağışta bulunmuştu. Bu nedenle üvey kardeş olma ihtimalleri gerçekten vardı.Arthur ve Audrey, birlikte bir yaşam kurmadan önce akraba olup olmadıklarını öğrenmek zorundaydı.Ancak Fransa'da genetik testleri ve donör anonimliğini düzenleyen yasalar nedeniyle cevabı bulmak son derece zordu.

Fransa'da genetik testi yalnızca bir araştırma bilim insanı, doktor veya hakim talep edip denetleyebiliyor.Ev tipi test kitine sahip olan kişiler ise 3.500 eurodan fazla para cezasına çarptırılabiliyor.Bu nedenle 23andMe, Ancestry ve MyHeritage gibi şirketler kitlerini Fransa'da satışa sunmuyor.1994'ten bu yana yürürlükte olan yasanın destekçileri, bunun hassas genetik verilerin ticari şirketlere verilmesini engellediğini ve beklenmedik sonuçların yol açabileceği aile içi anlaşmazlıkları önlediğini söylüyor.Ancak Arthur, Fransa'nın Avrupa'da bu tür testlerin kullanımını suç sayan tek ülke olduğuna dikkat çekiyor.Çift, ortak kampanyaları sayesinde tanıştı

Anne ve babası ona yetişkinlik döneminde donör yoluyla dünyaya geldiğini söylemeden önce bile Audrey, biyoetik hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukat olmuştu.Bu nedenle Fransız hukukunun, 30 yıldan uzun süre boyunca donörlere ölüm sonrasında dahi anonimlik garantisi verdiğini çok iyi biliyordu.Ancak Audrey, bu tür bir yasal düzenleme henüz yokken, 1979 yılında dünyaya gelmişti.1994'ten önce doğmuş diğer donör yoluyla dünyaya gelen kişileri ararken Arthur'a rastladı.Arthur, biyolojik kökenleri hakkında daha fazla şey öğrenme arzusunu anlattığı bir kitap yazmıştı.Audrey, onun kendi ifade etmekte zorlandığı duyguları ne kadar isabetli şekilde dile getirdiğinden etkilendiğini söylüyor.Her ikisinin de sevgi dolu aileleri vardı.Buna rağmen ikisi de kendilerini, dünyaya gelmelerine katkıda bulunan ama tanımadıkları insanlarla ilgili soruların peşinden giderken buldu.Yüz yüze tanıştıklarında aralarındaki kimya hemen oluştu.Fakat sorunları da barizdi: Babaları hakkındaki gerçeği öğrenmeleri gerekiyordu ancak yetkili hiçbir kişi onlara bunu söylemeye istekli değildi.Gerçeğin peşinde

Aylar süren arayışın ardından, Fransa'nın güneyinde 900 euro nakit karşılığında genetik test yapan bir doktor buldular. Test, akraba olmadıklarını gösterdi.Ama ona güvenebileceklerinden emin değillerdi.Audrey "Bir şarlatan olmasından endişe ediyorduk" diyor.Sonucu doğrulamak için ev tipi bir test kullanmayı düşündüler ancak avukat olan Audrey, yasa çerçevesinde hareket etmeye kararlıydı.Bu nedenle 2010'dan itibaren Fransız sistemine karşı bir dizi hukuki girişim başlattı.Donörünün hala hayatta olup olmadığını ve öyleyse anonim kalmak isteyip istemediğini öğrenmek istiyordu.Kaç kez bağış yaptığına dair kimliği ortaya çıkarmayan bilgilere erişebilir miydi? Arthur onun üvey kardeşleri arasında olabilir miydi?Tüm girişimleri başarısız oldu.2015 yılında Fransa'nın en yüksek idari mahkemesi son temyiz başvurusunu da reddetti.

İlk çocuklarının doğumundan kısa bir süre önce bir doktor, ilgili donörler hakkında hangi bilgilerin bulunabileceğini araştırmayı kabul etti.Fransız hukukuna göre bir tıp uzmanı, hastalarına ilişkin bu tür bilgilere tam erişim hakkına sahip.Ancak bunları hastalarıyla paylaşmasına izin verilmiyor.Doktor, donörlerinin farklı yıllarda doğduğunu ve dolayısıyla aynı kişi olamayacaklarını tespit etti.Bu, hayatlarını değiştiren bir bilgiydi ancak buna yalnızca bir doktor kuralları ihlal etmeyi kabul ettiği için ulaşabilmişlerdi.Audrey "Bu son derece tuhaf" diyor: "Çünkü bu, doktorun benim hakkımda, benden daha fazla şey bilebileceği anlamına geliyor."Bu yeni bilgiye rağmen Arthur, kuzen olabilecekleri ya da başka bir şekilde akraba çıkabilecekleri endişesini taşıyordu.Bu nedenle yıllarca direndikten sonra sonunda ev tipi DNA testi yaptılar.Bu konuda kampanya yürütenler, Fransa'daki yasağın insanların bu testleri yaptırmasını büyük ölçüde engelleyemediğini söylüyor.Savunuculuk grubu DNA Pass, bir milyondan çok Fransız vatandaşının bu testlerden yaptırdığını tahmin ediyor.Birçok kişi kitleri yasal olarak temin edilebildiği ülkelerdeki arkadaşları aracılığıyla ya da komşu ülkelerdeki yönlendirme hizmetlerini kullanarak sipariş ediyor.Test sonucu akraba olmadıklarını ortaya koydu.Babalarını bulmak

DNA sonuçları kısa süre sonra yeni kapılar açtı.Arthur, babasının kim olabileceğini 30 yıl boyunca hayal ettikten sonra, 2017 Noel Günü'nde sperm donörüyle ilk kez iletişime geçti.Ancak en büyük şaşkınlığı Audrey yaşadı.DNA eşleşmeleri arasında, mahkemede temsil ettiği Sophie adlı bir kadın vardı.İki kadın benzer yasal haklar için mücadele ediyordu.Audrey "Mahkemede davasını savunduğum Sophie'nin biyolojik kız kardeşim olduğunu öğrendim" diyor.Audrey ve Arthur, DNA testlerini kökenlerine erişim hakkı için kampanya yürüten sekiz başka donör kökenli aktivistle birlikte yaptırmıştı.Toplam 10 kişiden dördünün aynı donörü paylaştığı ortaya çıktı: Audrey, erkek kardeşi Peter, Sophie ve Sophie'nin erkek kardeşi David.Bu durum, ortak bir donöre sahip olma riskinin her zaman ne kadar gerçek olduğunu ortaya koydu.Ölçülemez bir hediye

Yıllar sonra bir Amerikalıyla gerçekleşen genetik eşleşme, sonunda Audrey'i donörü olan Philippe adlı adama ulaştırdı.Ancak Philippe çoktan hayatını kaybetmişti.Audrey'nin annesi, Philippe'in ailesine bir mektup yazarak onun "hediyesi" için teşekkür etti.Bu hediyeyi "ölçülemez" olarak nitelendirdi.Ailesi Audrey'i ziyaret için ağırladı.Audrey, "Herkesin gözleri dolmuştu" diye anlatıyor.Kız kardeşi, onun donör olduğunu hiç bilmemişti.Bu keşif Audrey'ye onlarca yıldır aradığı cevapları verdi.Biyolojik ailesinin sağlık geçmişine ilişkin ayrıntıları öğrendi.Philippe'e ait fotoğrafları ve eski video kayıtlarını gördü."Onu izleyebiliyorum, nasıl hareket ettiğini görebiliyorum ve sesini duyabiliyorum" diyor.Audrey'nin hukuk mücadelesi ile Arthur'un kitabı birlikte, Fransa'daki donör yoluyla dünyaya gelmeye ilişkin yasalarda değişiklik yapılmasına yardımcı oldu.Buna göre Nisan 2025'ten sonra donör yoluyla dünyaya gelen kişiler, yetişkinliğe ulaştıklarında donörleri hakkında kimlik belirleyici bilgilere erişebilecek.Ancak şimdilik Fransa, evde DNA testi yapılmasının hala yasak olduğu Avrupa'daki az sayıdaki ülkeden biri olmaya devam ediyor.Bu da Audrey için daha geniş mücadeleyi sürdürmesi gerektiği anlamına geliyor."Her insanın kökenlerini bilme ve kendi hikayesini öğrenme hakkı vardır" diyor.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .