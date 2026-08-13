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Beyaz Saray'da kritik ayrılık: Karoline Leavitt görevden ayrılıyor

Beyaz Saray'da kritik ayrılık: Karoline Leavitt görevden ayrılıyor
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ağustos ayı sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Trump, Leavitt'in ailesiyle daha fazla zaman geçirmek için görevi bıraktığını belirterek, kendisinin artık dış danışmanlarından biri ve Cumhuriyetçi Parti'de etkili bir ses olacağını söyledi. Leavitt, görev yaptığı süre boyunca en genç Beyaz Saray sözcüsü olarak tarihe geçmişti.

Abd Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in ağustos ayı sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

TRUMP, AYRILIK NEDENİNİ AÇIKLADI

Trump çarşamba günü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Leavitt'in "güzel çocukları ve ailesiyle daha fazla zaman geçirebilmek için" görevinden ayrıldığını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt

YENİ İŞİNİ DE AÇIKLDI

Trump, "Tarihe meydan okuyarak ara seçimleri kesin bir zaferle kazanmaya çalışırken, Karoline de artık en önemli dış danışmanlarımdan biri ve Cumhuriyetçi Parti içinde etkili bir ses olacak" ifadelerini kullandı.

Leavitt en genç Beyaz Saray sözcüsü olmuştu.

Kaynak: Xinhua
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